Von Brigitte Fritz-Kador

Bad Wimpfen. Beim Ersten Spatenstich für die Lidl-Deutschlandzentrale war noch die Rede davon, dass hier, am Bad Wimpfener Ortsrand, einmal 1300 Menschen arbeiten werden. Beim Richtfest wurde die Zahl korrigiert: Es werden 1500 sein - ein weiteres Indiz für das permanente Wachstum von Lidl, dem Neckarsulm als Firmensitz längst zu klein geworden war.

Zum Richtfest kamen 700 Gäste. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Bei der Fertigstellung des Komplexes, für 2020 angekündigt, wird es wohl zur Jahresmitte hin bleiben. Zum Richtfest, auf den Tag genau zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich, kamen 700 Gäste. Eingeladen waren auch Anlieger und Nachbarn, die unter den Bauarbeiten heftig zu leiden hatten. Der Abtransport von 450.000 Kubikmeter Erdaushub mit bis zu 300 Lkw-Fuhren am Tag - man musste auf dem vier Hektar großen Gelände 18 Meter in die Tiefe gehen - zeigt die Dimension des Bauvorhabens wie auch die der Belästigung für die Anwohner.

Das als "Lidl-Campus" bezeichnete Großprojekt war von Anfang an ja nicht unumstritten, für "gut Wetter" änderte man sogar die restriktive Strategie der Öffentlichkeitsarbeit und informierte über den Baufortschritt auf einer eigenen Homepage. "Gut Wetter" war jedenfalls auch beim Richtfest.

Lidl-Chef Matthias Oppitz und Bürgermeister Claus Brechter (v. li.) würdigten den großen Moment in der Geschichte der Stauferstadt. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Lidl nennt die Errichtung der neuen Hauptverwaltung in Bad Wimpfen einen "Meilenstein für die gemeinsame Zukunft". Beim ersten Spatenstich griff für Lidl Deutschland noch ein hoch motivierter Marin Dokozic zu dem Gerät, beim Richtfest jetzt Matthias Oppitz, heute Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl: Auch das Personalkarussell dreht sich schnell bei dem Discounter. Folglich gefiel Oppitz davon, dass "unsere Baustelle bewegt", es nun hier die Chance gebe, als Team an einem Ort zu arbeiten.

Davon, wie das werden wird, in dem Komplex aus fünf Gebäuden, dessen Geschosse sich geschwungen übereinander versetzt bis auf 22 Meter Höhe erheben, macht man sich eine Vorstellung, wenn man die Hinweise auf die künftige "Freizeit"-Gestaltung am Arbeitsplatz sieht. Hier entsteht eine krawattenlose Lidl-Duz-Welt für sich, mit Arbeitsplätzen und Wohlfühloasen.

Wie viel diese dann noch mit Bad Wimpfen zu tun haben wird, wird sich zeigen. Für die Stadt ist mit diesem Bauvorhaben wohl das Ende der Beschaulichkeit gekommen - im Hinblick darauf, was künftig als Gewerbesteuer fließen wird, aber auch unter dem Aspekt, dass dieses Bauvorhaben das Größte seit der Stauferzeit sein wird, wie Bad Wimpfens Bürgermeister Claus Brechter sagte. Er hatte schon beim Ersten Spatenstich daran erinnert, dass hier, um das Jahr 1180, Kaiser Friedrich Barbarossa lagerte und den Grundstein für die Wimpfener Stauferpfalz legte.

Die Staufer kamen noch zu Pferde, 1500 Lidl-Mitarbeiter fahren dann mit dem Hundertfachen an Pferdestärken in ihren Autos an. Der Plan einer den Verkehr entlastenden Tangente von der Rappenauer Straße über die Bonfelder Straße bis hin zur Biberacher Straße hat ein Bürgerbegehren von Gegnern dieser Lösung zur Folge. Auch vor diesem Hintergrund, wie auch im Hinblick auf eine weitere belastende Bauzeit, sind wohl die reichlich verteilten Schmeicheleinheiten von Oppitz an die Wimpfener und an die Stadtverwaltung kalkuliert.

Die neue Deutschlandzentrale ist architektonisch zweifellos gelungen, auch für Gerd Wittfeld von "kadawittfeldarchitektur". Er war mit einem ganzen Bus voll Mitarbeiter aus dem Rheinischen angereist. Bis zu 250 Bauarbeiter arbeiteten hier gleichzeitig. Der Komplex wird künftig 135.000 Quadratmeter Grundfläche bieten, so viel wie 19 Fußballfelder. Die fünf Gebäude sind unterirdisch miteinander verbunden.

Das Projekt sei eingebettet in die Geschichte und in die Gemeinde, das Haus werde von innen nach außen sprechen, es biete eine "außergewöhnlich kooperative Situation", und "die Mitarbeiter werden immer einen Blick in die Region haben, sagte Wittfeld zu seinem Entwurf.

Zwei Lidl-Mitarbeiter stehen auf sandigem Boden, hier wird ein Park entstehen, sehen an der Fassade hoch und zeigen auf den Abschnitt, wo künftig das Restaurant sein wird. Das Außerordentliche dieses Gebäudekomplexes reimt sich auch im Richtspruch mit "großem Kino" und "absoluten Spitzenleistungen", die er dem Handwerk abverlangte. Bevor sich die prächtige Richtkrone erhebt und die 700 Gäste ans Buffet gebeten werden, kommt dann doch noch die Bitte um Gottes Segen - den hat man tatsächlich auch nicht vergessen.