Neckarsulm. (jubu/pol) Frontal gegen die Lärmschutzwand geprallt ist ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend auf der B27 bei Neckarsulm. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 51-jährige Fahrer des Sattelzuges gegen 18.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Heilbronn. In Höhe der Gymnasiumstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Zug zunächst rund 50 Meter an der Leitplanke entlang. Danach stieß er mit dem Führerhaus gegen eine Lärmschutzwand und kam zum Stillstand.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll werden. Die Sperrung dauert momentan noch an. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

An der Sattelzugmaschine entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden, dürfte aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Es stellte sich heraus, dass der 51-Jährige bereits unmittelbar zuvor gegen 18.05 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim in Höhe der Anschlussstelle Neckarsulm einen Auffahrunfall verursacht hatte und danach flüchtete. Bei dem Auffahrunfall, an dem zwei weitere Fahrzeuge beteiligt waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Da der Sattelzugfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten

Update: Mittwoch, 17. November 2021, 21.29 Uhr