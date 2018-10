Die Figurengruppe "Tauzieher" von Karl-Henning Seemann vor dem Neckarsulmer Rathaus versinnbildlicht, was der Stadt demnächst wohl ins Haus steht: ein Hin und Her wegen eines wahrscheinlichen Bürgerbegehrens zum Thema B 27-Anschluss. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) Der geplante Anschluss der B 27 an die Binswanger Straße in Neckarsulm wird derzeit anhand verschiedener Gutachten untersucht und bewertet. Wie sich der Anschluss auf das Verkehrsaufkommen im Jahr 2030 auswirkt, zeigt das Verkehrsgutachten des Büros BS Ingenieure auf, das bei der jüngsten Gutachter-Anhörung öffentlich vorgestellt wurde.

Ein weiteres Gutachten beschäftigt sich mit der Frage, ob die Baumschule Schimmele, die im Baufeld des Anschlusses liegt, ganz oder teilweise verlagert werden muss. Weil dieses Gutachten noch immer nicht vorliegt, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, das ursprünglich für den 13. November angekündigte zweite Bürgerforum zu verschieben. Neuer Termin ist der 18. Februar 2019.

Wie die Verkehrsgutachter belegten, bündelt der B 27-Anschluss den Verkehr auf den Hauptverkehrsadern und entlastet so die Neckarsulmer Innenstadt um mehrere 1000 Fahrzeuge pro Tag. Anhand der ermittelten Belastungszahlen wird jetzt die Verkehrsplanung für den Anschluss überarbeitet. Auf dieser Grundlage werden das Schallschutz- und das Artenschutzgutachten aktualisiert.

Letzter Baustein im Planungsprozess ist das Gutachten zur Verlagerung der Baumschule. Dieses Gutachten ist maßgeblich, um die Gesamtbaukosten des zusätzlichen B 27-Anschlusses ermitteln zu können. Damit die Ergebnisse einvernehmlich anerkannt werden, hatten sich die Stadt, der Eigentümer der Baumschule und das Regierungspräsidium Stuttgart gemeinsam auf ein Sachverständigenbüro für Gartenbau und Mittelstand als Gutachter geeinigt. Das Gutachten sollte bereits zur Jahresmitte vorliegen. Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden.

Erst mit diesem Gutachten sind aber alle Informationen zum geplanten B 27-Anschluss "Binswanger Straße" komplett. "Wir wollen alle Fakten auf den Tisch legen und den Bürgern verlässliche und belastbare Informationen liefern", unterstreicht Oberbürgermeister Steffen Hertwig. "Daher müssen wir das zweite Bürgerforum verschieben. Ich möchte, dass die Bürger in die Lage versetzt werden, sich aufgrund der Fakten ein eigenes Urteil über den B 27-Anschluss zu bilden."

Dies ist auch deswegen erforderlich, weil sich bereits ein Bürgerbegehren zum B 27-Anschluss abzeichnet. Die Bürgerinitiative gegen das Straßenbauprojekt hatte bei der jüngsten Gutachteranhörung mitgeteilt, dass sie genügend Unterschriften für ein Begehren gesammelt habe. Diese Aussage hat die Initiative jetzt gegenüber OB Hertwig mit mehr als 700 Unterschriften untermauert.

Die Stadt steht in Kontakt mit den Vertrauenspersonen der Initiative, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach der offiziellen Übergabe hat die Verwaltung zwei Monate Zeit, um die Unterschriften zu prüfen. Dann muss der Gemeinderat die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens per Beschluss offiziell feststellen. Von diesem Zeitpunkt an muss der Entscheid innerhalb einer Frist von vier Monaten stattfinden, es sei denn, die Bürgerinitiative stimmt einem späteren Termin zu.