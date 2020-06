Rund 100 SWR3-Hörer und ihre Begleitungen kamen auf der Theresienwiese in Heilbronn in den Genuss eines exklusiven Autokonzerts mit Michael Patrick Kelly. Foto: Niko Neithardt

Heilbronn. (RNZ/mare) Am Wochenende fällt der Vorhand beim Heilbronner Autokino auf der Theresienwiese. Vorher gibt es aber noch zwei Änderungen, wie die zuständige Agentur mit.

Auf Grund der hohen Nachfrage können wir zusätzliche Karten für Bülent Ceylan am Freitag, 5. Juni, und Samstag, 6. Juni, anbieten. Das zusätzliche Kartenkontingent steht ab sofort unter www.popup-autokino.de zur Verfügung.

Die geplante Autokino-Tour von Tobias Beck fällt dagegen aus. Betroffen ist dadurch auch das Heilbronner Autokino, in dem der Coach am Sonntag, 7. Juni, um 20 Uhr, auftreten sollte. Bereits erworbene Tickets werden rückerstattet. Als Ersatz läuft um 19.30 Uhr der Film "Bad Boys for Life", mit dem dann das Autokino Heilbronn auch schließt.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 13.12 Uhr

Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Für Konzerte unter freiem Himmel gibt es kaum etwas schlechteres als Wolken, Wind und Regen. Dabei hat die aktuelle Corona-Situation etwas gute: Konzerte sind derzeit nur im Autokino möglich, wo man im Trockenen sitzt. So auch auf der Theresienwiese in Heilbronn.

Trotz grauem Himmel und Dauerregen herrschte beim Auftritt von Michael Patrick Kelly in den Fahrzeugen beste Stimmung. Auch Kelly hatte sichtlich Spaß seinen Fans einen unvergesslichen Nachmittag zu bereiten. Er ist bereits in Stadien, Gefängnissen und Kathedralen aufgetreten, aber noch nie in einem Autokino.

Es war ein erlesenes Konzert: Die Tickets konnten nur beim Radiosender SWR3 gewonnen werden. Insgesamt 100 Hörer kamen mit Begleitung zum exklusiven Autokino-Radio-Konzert. Auf die Tickets hatten sich rund 4000 Menschen beworben.

Zu den Gewinnern zählte auch die 42-jährige Bettina Zimmermann aus Leingarten, die in Begleitung ihrer besten Freundin zum Konzert ihres Teenie-Idols durfte, den sie damals als Teil der berühmten "Kelly-Family" kennenlernte. "Paddy", wie Michael Patrick Kelly früher genannt wurde, gab zehn Lieder zum Besten. Darunter seinen Hit "ID" und eine Akustik-Version der neuen Single "Beautiful Madness". Die 42-Jährige war begeistert: "Es war der Hammer. Es hat Riesenspaß gemacht und war eine einzigartige Atmosphäre. Das Konzert werde ich so schnell nicht vergessen."

Zusammen mit Gitarrist und Keyboarder Christian Heidenbauer stand Kelly auf einer kleinen Bühne neben der LED-Leinwand über die in den vergangenen Wochen Kino-Filme geflimmert waren. Die Musik wurde den Besuchern per Radio ins Auto übertragen. Diese neue Art des Konzertbesuchs hat einigen Besucher gefallen: "Der Sound ist besser und es gibt kein Gedränge. Und es gibt kein nerviges Gekreische", meinte Lukasz Szolik, der mit seiner Verlobten gekommen war und eigentlich kein Konzertgänger ist.

Wer in Heilbronn die Atmosphäre beim Autokino oder Autokonzert live erleben will, muss sich beeilen: Das Angebot auf der Theresienwiese gibt es nur noch bis Sonntag, 7. Juni. "Das hat mehrere Gründe", erklärt Ralf Stegmann vom Veranstalter "xmedia" gegenüber der RNZ.

Zum einen hätten Kinos bundesweit das Problem, dass keine neuen Filme nachgeschoben werden. Neuveröffentlichungen seien auf unbestimmte Zeit verschoben und man könne nur alte Filme anbieten. Daher habe nach einem fulminanten Start – "wir sind regelrecht überrannt worden" – auch das Interesse nachgelassen.

Zum anderen sorgten die vermehrten Corona-Lockerungen zuletzt dafür, dass immer mehr Alternativen, mit den man seine Freizeit gestalteten kann, erlaubt werden.

Und der dritte Grund ist: "Mit zunehmender Wärme ist es auch nicht mehr lustig im Auto zu sitzen."

Nach wie vor geht der Heilbronner Autokino-Macher davon aus, dass die Renaissance der urigen Art einen Kinofilm zu genießen nur eine "typische Erscheinung der Corona-Zeit" bleibt.

Für das Finale haben sich Stegmann und seine Kollegen noch ein paar Schmankerl überlegt. So steht der Pfingstsonntag ganz im Zeichen der Musik: Nach dem "Beach of Love", einem Drive-In-DJ-Set um 14 Uhr, kommen die Fans der "Toten Hosen" und von Rammstein auf ihre Kosten. Im Autokino werden die Live-Aufnahmen "Weil du nur einmal lebst" und "Live in Paris" gezeigt.

Am Mittwoch, 3. Juni, 19 Uhr, gastiert Kabarettist Christoph Sonntag. Ein doppeltes Gastspiel feiert hingegen der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan. Er steht am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juni, jeweils um 20 Uhr auf der Theresienwiesen-Bühne. Für den Schlusspunkt sorgt am Sonntagabend ab 20 Uhr Tobias Beck mit seinem "Live Realtalk - Der Weltuntergang fällt aus".

Info: Das gesamte Programm für die letzte Spielwoche gibt es unter www.popup-autokino.de.