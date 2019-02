Von Sören S. Sgries

Tübingen. Hasnain Kazim ist eine Feindfigur für den rechten Rand der deutschen Gesellschaft. "Geh zurück zu deinen Kamelf...! Muselpack hat bei uns nichts verloren!": So klingen Zuschriften, die der 44-jährige Spiegel-Korrespondent bekommt. Für sein Buch "Post von Karlheinz" hat der Sohn indisch-pakistanischer Eltern, geboren in Oldenburg und im Übrigen kein Muslim, die Hassmails gesammelt.

Boris Palmer wiederum, grüner Oberbürgermeister von Tübingen, hat sich in den vergangenen Jahren zur Reizfigur für Teile seiner eigenen Partei entwickelt. "Herr Palmer, Sie sind widerlich. Bitte verlassen Sie meine Partei, sie ist zu klein für uns beide", heißt es beispielsweise, wenn sich der 46-Jährige mal wieder auf Facebook kritisch über das Verhalten von Ausländern in seiner Unistadt äußert. Im Gegenzug gibt es regen Applaus von denen, die sonst gerne über "links-grünes Gutmenschentum" schimpfen.

Was Kazim und Palmer gemeinsam haben? Sie haben sich auf ein Facebook-Experiment eingelassen. Einen "Blasentausch". In der vergangenen Woche durfte Kazim über das Facebook-Profil Palmers kommunizieren. Und umgekehrt. "Facebook hat ja die unangenehme Eigenschaft, dass es die Tendenz vieler Menschen befördert, nur das zu lesen, was ihnen gefällt, aber nicht das, was sie herausfordert", so Palmer zum Auftakt des Tauschs. "Das dürfte sich bei uns beiden morgen ändern."

Mit freundlicher Aufnahme in der durchaus ansehnlichen "Fan"-Gemeinde des jeweils anderen - 30.000 bei Kazim, 45.000 bei Palmer - rechneten beide nicht. "Dass ich ab morgen von Kazims Freunden ziemlich hart angegangen werde, dürfte feststehen", erwartete der Oberbürgermeister. "Ich suche jedenfalls den Dialog mit all seinen Fans, von denen mich wahrscheinlich viele als ,Islamisten’, ,Ausländer’, ,Feind’ (...) sehen", schrieb der Journalist. Beide teilten seitdem verschiedenste Artikel, schrieben auch längere Texte über Meinungsfreiheit oder Rassismus. Nicht alles neu. Aber durchaus provokant.

Und welche Erfahrungen machten sie? In ihrer gemeinsamen Zwischenbilanz klingt durchaus einige Enttäuschung an. "Wir finden, das Experiment bleibt spannend", heißt es da. Aber sie beklagen auch "offenkundige Sabotage", und Beleidigungen, die offenbar über Fakeprofile verbreitet werden. Vor allem aber zeigen sie sich in Sorge über den Ton der Diskussionen. "Dieses Experiment schafft von sich aus ein Reizklima durch Widerspruch und ungewohnte Sichtweisen. Daher müssen wir noch viel achtsamer als normal sein, damit der Dialog gelingt", so ihr Appell an die Diskutanten. Und zwar auf beiden Seiten. Die "Blasen" - sie sind sich doch überraschend ähnlich.