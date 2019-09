In ihrer Sommerpressekonferenz hat die FDP-Gemeinderatfraktion den Wunsch geäußert, dass in Heilbronn eine Konzerthalle gebaut werden soll. Mit dem Ausbau der Harmonie zu einem Kongresszentrum wird auch deren Großer Saal vermutlich eine sehr viel stärkere Nutzung erfahren. Eine Koordinationen zwischen Konzerten und Messen könnte schwierig werden. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es gibt Ideen, die sind so gut und so naheliegend, dass das einzig ärgerliche an ihnen ist, wenn man sie nicht selber hatte und sie schon deshalb schlecht redet. Das erlebt man gerade in Heilbronn beim beginnenden Für und Wider zur Forderung nach einer Konzerthalle für die Stadt. Sommerpressekonferenzen der Heilbronner Fraktionen sind immer auch Mittel und Medium, um Vorstellungen zu entwickeln, die über den Tag hinaus reichen und sie "unters Volk" zu bringen. So hat in Heilbronn schon manches später geglückte Vorhaben begonnen.

In der Sommer-PK der FDP machte Gottfried Friz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, erstmals und öffentlich den Vorschlag für den Bau einer Konzerthalle in Heilbronn. Eigentlich längst fällig, denn mit dem Ausbau der Harmonie zu einem Kongresszentrum wird auch deren Großer Saal, davon gehen alle Beteiligten hoffnungsvoll aus, eine sehr viel stärkere Nutzung erfahren. Auch Steffen Schoch, der die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) leitet, wies jüngst im Gespräch darauf hin, dass Konzerttermine im Großen Saal für den Verkauf von beispielsweise mehrtägigen Kongressen hinderlich werden könnten und zeigte sich schon deshalb der Idee einer Konzerthalle gegenüber aufgeschlossen. Als Zuständiger für die Harmonie muss er sie für Kongresse und Konzerte "verkaufen".

Der Große Saal der als "Vielzweckhalle" konzipierten Harmonie wurde seit deren Erbauung 1958 in Grundstruktur und Grundelementen nie entscheidend verändert. Er teilt Konzertbesucher in zwei Klassen, in die, die etwas hören und in die, die das nur sehr bedingt tun. Vor allem auf den Plätzen im hinteren Bereich und unter der Empore, was sich vor allem bei Konzerten des Württembergischen Kammerorchesters (WKO) als Problem erweist, denn bei mikroverstärkten Schlager-Veranstaltungen. Es sind also Voraussetzungen gegeben, die der "Musikstadt Heilbronn" - dieses Etikett hat Oberbürgermeister Harry Mergel ihr höchst selbst verliehen - tatsächlich und fundamental widersprechen.

Inzwischen hat eigentlich fast jede Stadt vergleichbarer Größe und mit eigenen Orchestern eine Konzerthalle, nicht alle so beneidenswert schön und akustisch perfekt wie jene, die die Stadt Freiburg für ihr "Freiburger Barockorchester" gebaut hat. Eine Halle böte zudem die Möglichkeit, diese mit Gastspielen zu füllen. In der "Kulturwüste" Heilbronn leistet man sich schon seit mehreren Jahrzehnten die Ignoranz, fast vollständig auf Gastspiele großer und bedeutender Orchester wie auch großer und bedeutender Bühnen zu verzichten. Und dies, ohne über das Manko auch nur ein Wort zu verlieren, nicht einmal in der jüngst verabschiedeten Kulturkonzeption. An der Notwendigkeit eines Neubaus der Probebühnen für das Theater hat niemand gezweifelt, der Aufwand von rund sechs Millionen Euro dafür erschien manchen zwar zu hoch, aber sie stehen nun, auch als Beweis dafür, was man in Heilbronn erreichen kann, wenn man die Lobby dafür hat. Gottfried Friz nennt als Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg. In dem aufsehenerregenden Bau wird nicht nur konzertiert, es wird hier auch gewohnt und gelebt.

Ein paar Nummern kleiner könnte man sich das auch in Heilbronn vorstellen. PRO-Stadtrat Alfred Dagenbach unterstützt die Anregung aus der FDP-Fraktion im Heilbronner Rathaus: "In der Tat sind die Verhältnisse in der Harmonie trotz vieler Umbauten und Verbesserungen der letzten Jahre nur suboptimal und nicht für größere überregionale Veranstaltungen geeignet." Auch er moniert, wie abgehängt die hinteren Reihen sind, verweist darauf, dass vor der Entscheidung für eine Bundesgartenschau der Bau einer Großveranstaltungshalle im Gespräch war. Er regt an, nach dem Ende der Buga die auf dem Gelände vorhandene Infrastruktur - etwa im Zukunftspark Wohlgelegen (hier gibt es schon ein Parkhaus) - den durch dieses einmalige Ereignis ausgelösten Elan zu nutzen, ob nun "in städtischer Regie oder ob private Investoren dafür gewonnen werden können". Auch in Freiburg hat man eine Lösung innerhalb eines großen Bebauungsblocks gefunden, und wenn hier keine Musik spielt, dann findet anderes statt.