Neckarsulm. (rnz) Der Neckarsulmer Betriebsrat erwartet vom Audi-Vorstand um den designierten Vorsitzenden Bram Schot eine klare Perspektive für die nächsten Jahre und mehr Auslastung für den Standort. Rolf Klotz, Betriebsratsvorsitzender am Audi-Standort Neckarsulm, hat am Donnerstag auf der Betriebsversammlung zur Konzentration aufs Wesentliche aufgerufen. Mit Blick auf die aktuelle Auslastung brauche der Standort Neckarsulm eine klare Perspektive für die nächsten Jahre.

"Die Nachfrage in den einzelnen Segmenten hat sich verschoben", sagte Klotz. Gefragt seien SUV, dafür schrumpfe der Marktanteil von Limousine und Avant. "Das macht sich bei uns am Standort immer deutlicher bemerkbar", stellte der Betriebsratsvorsitzende fest. Noch einmal bekräftigte Klotz daher im Beisein von rund 3300 Beschäftigten die Forderung des Betriebsrats nach einem Q-Modell.

Von Bram Schot als designiertem Vorstandsvorsitzenden erwarte der Betriebsrat die Bündelung aller Kräfte, um weitere Motoren im neuen Prüfzyklus WLTP freigeben zu lassen: "Es geht nun vor allem um die Freigabe unserer Motoren und saubere Prozesse in allen Bereichen", so Klotz. In Richtung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten um CO2-Grenzwerte betonte Klotz: "Der Übergang in neue Antriebswelten muss so gestaltet werden, dass es dem Klimaschutz nützt und unsere Beschäftigung nicht gefährdet." Der Standort Neckarsulm leiste schon heute mit der Entwicklung von Verbrennungsmotoren und der Brennstoffzelle einen wichtigen Beitrag für einen künftig ausgewogenen Antriebsmix.

Zusätzlich zu Elektroautos würden in Zukunft auch die dafür nötigen Batterien vor Ort montiert: "Bereits 2017 haben wir als Betriebsrat eine Batteriemontage für den Standort Neckarsulm gefordert - jetzt ist sie beschlossene Sache. Damit gestalten wir Neckarsulmer auch die Zukunft der Elektromobilität weiter aktiv mit", so Klotz.

Die Batteriemontage entsteht auf dem ehemaligen Krieger-Gelände und versorgt Elektroautos in der Produktion im Hauptwerk mit fertigen Batterien. Baustart für die Batteriemontage ist 2019, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Neben dem Standort Brüssel erhalten damit auch Neckarsulm und Ingolstadt eine eigene Batteriemontage.