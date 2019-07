Von Tim Müller

Rhein-Neckar-Kreis. Noch ist geheim, wer den Artur-Fischer-Erfinderpreis 2019 erhält. Am Mittwochabend wird in Stuttgart bekannt gegeben, welche Erfindungen mit den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreisen belohnt werden. Insgesamt werden 38.000 Euro an private Erfinderinnen und Erfinder aus ganz Baden-Württemberg vergeben. Unter den nominierten Erfindungen stammen auch drei aus der Region. Die RNZ stellt sie vor.

Der kühlende Rucksack

Es ist heiß, man ist auf dem Weg zur Arbeit oder Schule, und der Rucksack klebt mal wieder am Rücken. Fast jeder weiß, wie sich das anfühlt. Schön ist es nicht.

Die Schüler Fabian Sachse, Jonas Schumann und Selim Eser vom Lessing-Gymnasium in Mannheim hatten da eine geniale Idee: Warum nicht einfach einen Rucksack erfinden, der den Rücken kühlt? "Ursprünglich wollten wir einen rückenschonenden Rucksack entwickeln, aber das gab es ja schon. Deshalb haben wir uns überlegt, welche Probleme es mit Rucksäcken noch so gibt. Herausgekommen ist dann unser ,Powerbag’", sagt Selim Eser. Der Rucksack ist mit neuartigen Kühl- und Wärmeelementen ausgerüstet, die eine Temperaturdifferenz zwischen Rücken und Rucksack erzeugen und so je nach Bedarf wärmen oder kühlen. "Gesteuert werden die Elemente durch einen kleinen Controller und einen Wärmesensor im Rucksack", sagt Jonas Schumann. Das Ganze sei zudem so verbaut, dass kein Stauraum verloren ginge, ergänzt Fabian Sachse. Bei der Entwicklung stand den Schülern ihr Lehrer Martin Miksch zur Seite. "Insgesamt haben wir ungefähr zehn Monate von der Idee bis zum fertigen Rucksack gebraucht", erzählt Sachse. Auf die Preisverleihung des Erfinderpreises freuen sich die drei: "Mal schauen, wo wir am Ende landen. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht."

Burkhard Seeland führt seine Montagehilfe für den Fenstereinbau vor. Anderthalb Jahre dauerte die Entwicklung des Keilsystems. Foto: tml

Innovative Montagehilfe für Fenster

Wie umständlich: Erst das schwere Fenster einsetzen, dann mit Hilfe von Holzklötzen ausrichten, das Ganze anschließend verschrauben, und am Ende noch mit Kunststoffscheiben unterbauen.

"Das muss doch einfacher gehen", dachten sich Burkhard Seeland und seine Tochter Denise Seeland von der Firma Senio Bau aus Kronau. 2016 kamen die beiden auf eine einfache wie innovative Idee: Sie erfanden ein Keilsystem, das sowohl als Einbauhilfe als auch als Verklotzung dient. "Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt dauerte es anderthalb Jahre", erklärt Burkhard Seeland. Zuvor war der Einbau von Fenstern für die Montagefirma eine umständliche Sache. "Das neue System macht die fachgerechte Montage nun schneller und einfacher, da es Ausrichtung und Unterbau in einem Schritt leistet", sagt Seeland weiter. Das sei für den Handwerker und den Bauherrn gut, da so Zeit und Geld eingespart werden könne.

Laut Seeland ist ihre Erfindung ein Produkt aus rund acht Jahren Erfahrung im Baugewerbe: "Die Idee kam uns spontan, aber sie resultierte natürlich aus der täglichen Praxis". Der Verleihung des Erfinderpreises schauen er und seine Tochter gespannt entgegen: "Es sind viele interessante Erfindungen unter den Nominierten. Wir sind gespannt, wie wir abschneiden werden."

Christine Konert. Foto: privat

Kaffeekapseln aus Gelatine

Die Kapsel schnell in die Kaffeemaschine gesteckt, ein Knopfdruck, und schon fließt der frisch gebrühte Kaffee. Übrig bleibt jede Menge Aluminium, dass kaum recycelt wird und dessen Herstellung Unmengen an Energie verbraucht.

"Das kann so nicht weitergehen", sagte sich die Diplom-Betriebswirtin Christine Konert aus Heidelberg und erfand Kapseln aus Gelatine. "Die Idee war eine Eingebung, als ich beim Frühstück einen Artikel über die große Menge an Müll durch Kaffeekapseln las", so Konert.

Der schnellen Idee folgten eine lange Recherche und eine Patentanmeldung. "Im Moment geht es darum, Investoren zu finden, die Interesse an der Idee haben und mich unterstützen wollen", sagt Konert weiter. Das Ziel sei, am Ende eine Kapsel auf den Markt zu bringen, die nicht nur dem Namen nach biologisch abbaubar ist, sondern auf dem Kompost wirklich verrottet. "Für die Verwirklichung meiner Idee führe ich gerade sehr viele Gespräche", erklärt sie weiter. In Hinblick auf den Artur-Fischer-Erfinderpreis zeigt sie sich entspannt: "Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich bin recht optimistisch."

Der Preis wird seit 2001 jedes zweite Jahr verliehen. Er wird durch die Fischer-Unternehmensgruppe des verstorbenen Dübel-Erfinders Artur Fischer und die Baden-Württemberg Stiftung vergeben.