Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Gastronomie, Tourismus, Freizeit: Schrittweise fährt in diesen Wochen das öffentliche Leben wieder hoch. Fast so wie im Sommer 2020. Mit einem Unterschied: Wer einkehren möchte, soll jetzt oft das Handy zücken und per App seine Kontaktdaten hinterlegen. Empfohlen wird dazu vielerorts die "Luca-App" des Berliner Unternehmens "culture4life". Allerdings gab es auch zuletzt wieder Berichte über Sicherheitslücken. Und müsste nicht auch die offizielle "Corona-Warn-App" der Bundesregierung ausreichen? Hintergründe.

Zwei Apps auf dem Handy: die Warn-App (l.) und die Luca-App für Veranstaltungen. F.: sös

Warum sollen überhaupt Kontaktdaten erfasst werden? Damit die Gesundheitsämter die Möglichkeit haben, Infektionsketten rasch zu unterbrechen. Gastronomen und andere Veranstalter sind daher dazu verpflichtet, die Kontaktdaten von Gästen zu erfassen. Wird eine Infektion festgestellt, bekommen die Gesundheitsämter Zugriff auf die Gästelisten und können zeitnah alle möglichen Kontaktpersonen identifizieren und die Isolierung und Testung veranlassen.

Warum erfolgt die Erfassung per App? Weil sich die "analoge" Erfassung im Sommer 2020 als eher ineffizient erwiesen hat. Im vergangenen Jahr mussten Gäste Name, Adresse, Aufenthaltszeitraum per Hand auf Papierzettel eintragen. Das war teilweise recht chaotisch, bereitete auch bei der Übermittlung der Daten an die Gesundheitsämter Probleme – und entsprach in der Praxis zudem oft auch nicht den Anforderungen an den Datenschutz. In der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg wird daher in §7 (4) die digitale Datenerhebung ausdrücklich erlaubt.

Was ist die "Luca-App"? Diese App ist derzeit die gängigste digitale Lösung, um Kontaktdaten zu erfassen. "Mit der App können wir endlich die bisherige Zettelwirtschaft abschaffen und eine effiziente, unbürokratische Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter ermöglichen", lobte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Laut Sozialministerium hatten sich bis zum 18. Mai 2021 bereits über 17.000 Betriebe landesweit für die Nutzung registriert. Bundesweit kommt die App laut Auskunft des Ministeriums in 13 Bundesländern zum Einsatz.

Wie funktioniert die "Luca-App"? Der Nutzer hinterlegt in der App seine Kontaktdaten – Name, Adresse, Telefonnummer. Dann kann er an einem Standort "einchecken", also sich registrieren, indem er mit dem Handy einen QR-Code scannt oder seinen eigenen Code scannen lässt. Die Daten werden laut dem Luca-Unternehmen "culture4life" in Ende-zu-Ende-verschlüsselter Form gespeichert, weswegen ausschließlich das Gesundheitsamt Zugriff hat – wenn die Daten wegen eines Infektionsfalls freigegeben werden. Der App-Nutzer wird dann benachrichtigt. Beispielsweise die Restaurant-Betreiber haben aber niemals Zugriff auf die Kontaktdaten.

Was kostet die Nutzung der "Luca-App"? Den einzelnen Nutzer und Veranstalter nichts – und dabei soll es laut Betreiber vorerst auch bleiben. Allerdings zahlen die Länder bereits – und zwar insgesamt über 20 Millionen Euro an Lizenzkosten. Allein aus Baden-Württemberg fließen laut Auskunft auf eine FDP-Anfrage bis Ende März 2022 3,71 Millionen Euro an das Unternehmen, um in den 38 Gesundheitsämtern des Landes das System einführen und nutzen zu können.

Warum gibt es Kritik an der App? Aus diversen Gründen. Eine Kritik der Datenschutz-Aktivisten des "Chaos Computer Club" (CCC) betraf in der ersten Erprobungsphase auch die Datensicherheit – so ließ sich teilweise die "Kontakthistorie" einzelner Nutzer abrufen, wenn man unbefugt an ihren QR-Code gekommen war. Das Problem soll inzwischen behoben sein. Auch sei der Zugriff auf die hinterlegten Kontaktdaten nie möglich gewesen, heißt es von den Betreibern. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll sicherstellen, dass nur der Nutzer selbst sowie das Gesundheitsamt Zugriff auf die Daten haben. Auch vom baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink gab es grünes Licht: "Insgesamt überwiegen aus unserer Sicht die Vorteile für den Datenschutz bei Zulassung der App-Nutzung die skizzierten möglichen Nachteile bei weitem", heißt es in einem Prüfbericht von Anfang März.

Gab es nicht auch weitere Sicherheitslücken? Eine besonders schwerwiegende wurde erst in der vergangenen Woche aufgedeckt. IT-Experte Marcus Mengs zeigte, dass über die App offenbar sogar Schadcode in das System der Gesundheitsämter eingeschleust werden konnte. "Code-Injection" wird das entsprechende Szenario genannt. Inzwischen wurde die Sicherheitslücke laut Anbieter geschlossen – zweieinhalb Stunden, nachdem sie öffentlich wurde.

Steht das Land weiterhin hinter dem Einsatz der App? Ja. "Das Sozialministerium empfiehlt weiterhin die Nutzung der Luca-App", heißt es eindeutig auf RNZ-Anfrage. "Sie läuft auf allen gängigen Smartphones, ist einfach zu bedienen und erfüllt insbesondere die Anforderungen an den Datenschutz." Die ergriffenen Maßnahmen seien "nach einer ersten internen Bewertung als ausreichend und zielführend eingestuft". Und "darüber hinaus ist festzuhalten, dass derzeit keine weiteren Sicherheitslücken, Schwachstellen oder als kritisch einzustufende Fehler bekannt sind."

Sehen das alle so? Nein. Alexander Salomon, Netzpolitiker aus der Grünen-Landtagsfraktion in Stuttgart, hätte sich spätestens mit dem aktuellen Sicherheitsleck gewünscht, dass es zu einem Umdenken in der Landesregierung kommt. "Es kann im schlimmsten Fall passieren, dass gar nichts mehr geht, dass die Gesundheitsämter lahmgelegt werden", warnt er gegenüber der RNZ. Wenn die Landesregierung weiterhin auf die Beteuerung der Betreiber vertraue, dass jetzt alle Sicherheitslücken geschlossen seien, sei das naiv. "Da draußen sind nicht nur nette Leute." Das Mindeste wäre eine Prüfung durch externe Fachleute. Und ganz grundsätzlich sei es "eine Frechheit", dass das Land für eine App mit so massiven Problemen Millionen Euro ausgebe.

Gäbe es Alternativen? Für das Ministerium nicht, für andere schon. "Daten zur Nutzung anderer digitaler Lösungen durch die baden-württembergischen Betriebe und Einrichtungen liegen dem Sozialministerium nicht vor", heißt es auf RNZ-Anfrage. Es sei "kein praktischer Anwendungsfall bekannt", wonach die Gesundheitsämter mit den digitalen Daten anderer Apps als Luca arbeiten könnten. Grünen-Politiker Salomon hingegen sieht eine offensichtliche Alternative: die "Corona-Warn-App" der Bundesregierung, die bis zum 20. Mai deutschlandweit schon 27,8 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Bietet die "Corona-Warn-App" denn die gleichen Funktionen? Nicht direkt. Seit April 2021 gibt es zwar eine "Event-Registrierung": Demnach können für bestimmte Veranstaltungen auch problemlos QR-Codes erzeugt werden, die dann bei Teilnahme gescannt werden. Die Teilnehmenden können dann zwar per App gewarnt werden – eine Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter ist aber nicht möglich – das würde dem Grundsatz der Anonymität, unter dem die App entwickelt wurde, widersprechen. Damit könnte die Warn-App die Erfordernisse der Corona-Verordnung nicht erfüllen, erklärt das Sozialministerium.

Ist die "Corona-Warn-App" damit der "Luca-App" unterlegen? Netzpolitiker Salomon findet: Nein, im Gegenteil. "Ob mich das Gesundheitsamt anruft oder ich direkt auf dem Handy die Info bekommen: Wo ist der Unterschied?" Die Warn-App könne sogar besser und schneller informieren als ein überlastetes Gesundheitsamt. Statt die Nutzung zweier "Parallel-Apps" zu fördern, sollte das Land lieber vereinfachen und die sicherere Bundes-App nutzen, die eh bereits die meisten Nutzer auf dem Handy hätten.

Eine App für alles: Wäre das denn rechtlich möglich? Ja, problemlos. Darauf weist sogar das Bundesgesundheitsministerium auf RNZ-Anfrage hin. Da die Digitalisierung der Kontaktdatenerfassung in der Verantwortung der Länder liege, könnten sie auch die Anforderungen in ihren Corona-Verordnungen formulieren. So habe beispielsweise Sachsen die Verordnung so geregelt "dass Veranstalter und Betreiber vorrangig die CWA (Corona-Warn-App, Anm. d. Red.) für die Kontakterfassung einsetzen sollen". Die App mit ihrer Check-in-Funktion sei das "Angebot einer deutlich beschleunigten digitalisierten und anonymen Kontaktnachverfolgung ohne eine Einbindung der Gesundheitsämter".