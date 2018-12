Heilbronn. (dpa/lsw) Nach einer Anschlagserie auf Moscheen und türkische Vereine im März müssen sich gleich im neuen Jahr auch vor dem Landgericht Heilbronn drei Angeklagte verantworten. Wie beim am Donnerstag gestarteten Prozess um einen Anschlag auf die Ulmer Moschee müssen sich die zwischen 1994 und 1999 geborenen Angeklagten in Heilbronn wegen versuchten Mordes verantworten, wie es am Landgericht Heilbronn hieß.

Gemeinsam sollen sie am 9. März in Lauffen am Neckar mehrere Brandsätze in die Räume der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs geworfen haben. In dem Gebäudekomplex sollen sich zur Tatzeit um 1.45 Uhr mindestens 53 Menschen aufgehalten haben.

Ziel des Anschlags sei gewesen, Rache für die Folgen eines Militäreinsatzes der türkischen Armee in dem syrischen Ort Efrîn zu üben. Die Angeklagten hätten den Tod des Imams und seiner Ehefrau zumindest billigend in Kauf genommen. Beide wurden damals wach und konnten das Feuer rasch löschen. Der Prozess startet am 8. Januar. Das Gericht hat neun Verhandlungstage bis 13. Februar eingeplant, 22 Zeugen sollen gehört werden.