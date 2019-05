Normalerweise beißt sich der Bienennachwuchs in den Waben durch die Wachsdeckel. Bleiben diese geschlossen, kann die Faulbrut der Grund sein. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Heilbronn. (rnz) Nach dem Ausbruch der Bienenseuche "Amerikanische Faulbrut" im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis wurde der Erreger der Erkrankung nun auch im Landkreis Heilbronn durch ein Labor nachgewiesen. Das betroffene Volk stammt aus einem Betrieb im Neckar-Odenwald-Kreis. Allerdings zeigte es keine für die Amerikanische Faulbrut typischen klinischen Erscheinungen. Um eine Weiterverbreitung des Erregers durch die Bienen zu verhindern, hat das Veterinäramt des Landratsamtes Heilbronn bereits alle notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. So wurde vorsorglich die Tötung und unschädliche Beseitigung der beiden am Standort vorhandenen Völker amtlich angeordnet.

Bei der Seuche handelt es sich um eine Infektion der Bienenbrut mit dem Bakterium Paenibacillus larvae. Diese gelangen mit der Nahrung in den Darm der Larve. Bei der Vermehrung zerfällt der weiße Larvenkörper in eine braune, schmierige, fadenziehende Masse. Diese trocknet dann in der unteren Rinne der Zelle zu einem dunklen Schorf ein und kann von den Bienen nicht abgetragen werden. Jeder Imker sollte daher auf stehen gebliebene Brutzellen auf einer ansonsten leeren Brutwabe achten. Auch eingefallene, rissige oder löchrige Zelldeckel von Brutzellen sowie unregelmäßige, lückenhafte Brutnester können auf den Befall hinweisen.

Die Amerikanische Faulbrut ist für den Menschen und andere Tiere ungefährlich. Auch vom Honig geht keine Infektionsgefahr aus. Dieser kann bedenkenlos verzehrt werden.