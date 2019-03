Heilbronn. (rnz) In einer Gemeinschaftsinitiative wollen die Städte Heilbronn und Neckarsulm das Betriebliche Mobilitätsmanagement stärken und gemeinsam mit mittelständischen Unternehmen alternative Mobilitätsangebote voranbringen. Dieser Aufgabe widmen sich die Koordinierungsbeauftragten für das Betriebliche Mobilitätsmanagement bei den Partnerkommunen: Jens Boysen und Kerstin Küster in Heilbronn sowie Carina Puff in Neckarsulm. In Gesprächen wurden bereits erste Kontakte zu den Unternehmen geknüpft. Mit einer Unternehmensbefragung tritt die Projektarbeit in Neckarsulm jetzt in die nächste Phase.

Hintergrund Das Betriebliche Mobilitätsmanagement ist ein wichtiger Baustein des regionalen Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm. Der Pakt wurde 2018 unter der Federführung von Landesverkehrsminister Winfried Hermann in Neckarsulm unterzeichnet. Zu den Vertragspartnern gehören die Städte Heilbronn und Neckarsulm, das Regierungspräsidium Stuttgart, der Landkreis [+] Lesen Sie mehr Das Betriebliche Mobilitätsmanagement ist ein wichtiger Baustein des regionalen Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm. Der Pakt wurde 2018 unter der Federführung von Landesverkehrsminister Winfried Hermann in Neckarsulm unterzeichnet. Zu den Vertragspartnern gehören die Städte Heilbronn und Neckarsulm, das Regierungspräsidium Stuttgart, der Landkreis Heilbronn, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft sowie die Audi-AG und die Schwarz-Gruppe. Die Partner wollen den motorisierten Individualverkehr so weit wie möglich vermeiden und nachhaltige Mobilitätsformen fördern. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Ziel ist es, Unternehmen und Betriebe beim Auf- oder Ausbau von betrieblichen Mobilitätsangeboten zu unterstützen. Die Koordinierungsbeauftragten fungieren als Ansprechpartner für Förderprogramme sowie als Moderator und Kümmerer. Denn kleinere und mittlere Unternehmen verfügen oft nicht über die erforderlichen Ressourcen für ein aktives Mobilitätsmanagement.

Um Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten zu identifizieren, erhebt Carina Puff zunächst den Status Quo in Neckarsulmer Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern. Mit Hilfe eines Online-Fragebogens soll das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten in den einzelnen Betrieben analysiert werden. Die Befragung richtet sich an 60 Betriebe.

Gefragt wird unter anderem, welche Verkehrsmittel die Beschäftigten auf dem Weg zur Arbeit nutzen, ob es Anreize für den ÖPNV wie zum Beispiel Job-Tickets oder Zuschüsse gibt, wie die Arbeitszeit geregelt ist, und in welchem Umfang Fahrräder, E-Bikes oder Pedelecs genutzt werden. Anhand der Ergebnisse können die Unternehmen mit Unterstützung durch die Mobilitätsbeauftragten individuelle Maßnahmen und Projekte erarbeiten, die unmittelbar auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Das Spektrum der Möglichkeiten reicht vom Jobticket über Fahrgemeinschaften, Fahrrad-Verleihsysteme und Mitfahr-Apps bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten und Telearbeit. Unternehmen, die an Aktionen oder Wettbewerben zur alternativen Mobilität ("Stadtradeln", "Mobil ohne Auto") teilnehmen möchten, können ebenso auf die Unterstützung der Koordinierungsbeauftragten zählen.

"Helfen Sie mit, den drohenden Verkehrsinfarkt abzuwenden", bittet der Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm, Steffen Hertwig, die Unternehmensverantwortlichen um Mitarbeit. "Wir können die Verkehrsprobleme in unserem Wirtschaftsraum nur mit multimodalen und vernetzten Lösungen in den Griff bekommen. Hier leistet auch das betriebliche Mobilitätsmanagement einen Beitrag."

Die Städte Heilbronn und Neckarsulm haben jeweils eine Koordinierungsstelle für das Betriebliche Mobilitätsmanagement mit Unterstützung des Landes eingerichtet. Die drei Mobilitätsbeauftragten sind jeweils für die Dauer von vier Jahren tätig. Die Stellen werden in den ersten beiden Jahren vom Landesverkehrsministerium finanziert.