Dampf kommt aus dem Kühlturm (M.) von Block II des Kernkraftwerks Neckarwestheim, daneben sind Block I (l.) und Block II (r.), für dessen Wiederanfahren das Umweltministerium bereits am 22. September die Genehmigung erteilt hat. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Hans Georg Frank

Neckarwestheim. Das Umweltministerium schließt nicht aus, dass im Atomkraftwerk GKN II in Neckarwestheim weitere rissartige Schäden an den Dampferzeugern auftreten. Schuld daran seien "noch vorhandene, nicht entfernbare Verunreinigungen" in den Heizrohren, erklärte Charlotte Vollmer von der Aufsichtsbehörde bei der Sitzung der Informationskommission. Dennoch sahen die Kontrolleure unter Leitung von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) keinen Grund, den Betrieb des Reaktors zu untersagen.

"Es gibt keine sicherheitstechnischen Erkenntnisse, die gegen das Wiederanfahren der Anlage sprechen", begründete Vollmer die am 22. September erteilte Genehmigung. "Wir würden bei jedem begründeten Zweifel an der Sicherheit ein Atomkraftwerk nicht wieder ans Netz lassen", versicherte der Leiter der Atomaufsicht, Gerrit Niehaus.

Bei der diesjährigen Revision waren, wie mehrfach berichtet, "rissartige Schwächungen" bei 191 der insgesamt 16.400 Rohre entdeckt worden, bestätigte Christoph Heil von der ENKK, der für Atomstrom zuständigen Tochter der Energie Baden-Württemberg AG. Von "Rissen" wollte Heil allerdings nichts wissen, vielmehr handle es sich um "lineare Wanddickenschwächungen". Dass 2018 nur 101 solcher Mängel festgestellt worden waren, führte der Manager auf inzwischen verfeinerte Prüfverfahren zurück. "Dafür haben wir große Anstrengungen unternommen."

Aber auch zuvor habe das System dem "Stand von Wissenschaft und Technik" entsprochen. Sämtliche betroffenen Stellen seien mit Stopfen verschlossen worden. "Alle Heizrohre sind dicht", betonte Heil. Sowohl die Tiefe als auch die Länge der "Schwächungen" habe abgenommen: "Es spricht viel dafür, dass die eingeleiteten Maßnahmen zum Erfolg führen."

Auch das Ministerium vertraut auf die zuverlässige Funktion der vier jeweils 21,5 Meter hohen und 490 Tonnen schweren Dampferzeuger und der Vielzahl an Rohrleitungen: "Die Gesamttragfähigkeit ist mehr als ausreichend." Unterstellers Experten stützen sich in dieser Einschätzung auf mehrere Sachverständige und Gremien, zu denen der TÜV ("der die Anlage im Detail kennt") ebenso gehört wie die seit 1937 bestehende "Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung" in Berlin. Deshalb kann die ENBW unwidersprochen behaupten: "Der sichere Betrieb von GKN 2 ist gewährleistet."

Eine ganz andere Ansicht vertritt Gottfried May-Stürmer vom BUND, der von der Sicherheit des Reaktors keineswegs überzeugt ist: "Mir gleicht das einem Ritt über den Bodensee - niemand weiß, wie dünn das Eis ist." Seiner Ansicht nach ist bei den Schadensentwicklungen "der Höhepunkt noch nicht überschritten".

Vor der Sitzung in der Neckarwestheimer Reblandhalle hatte Franz Wagner von der "AG Atomerbe" auf "Lücken und Fehlinterpretationen" im Bericht des Umweltministeriums hingewiesen. "Grundsätzlich vermisse ich im Papier des UM das systematische Bestreben, mögliche Risiken aufzudecken, wie man es eigentlich von einer kritischen Aufsicht erwarten müsste." Stattdessen werde "alles so hingebogen, dass es irgendwie schon passt".

Ganz entschieden widersprechen sowohl Ministerium als auch EnBW einer von May-Stürmer und Wagner gerne zitierten Studie, wonach in dem Wasserkreislauf der Dampferzeuger ein Rohr brechen könne, ohne dass zuvor ein Leck angezeigt worden wäre. Diese Untersuchung sei nicht auf das GKN übertragbar, weil dabei mit einem viel höheren Druck experimentiert worden sei. "Das ist keine reale Situation", erklärte Thomas Wildermann, der für die AKW-Überwachung zuständig ist.