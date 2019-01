Stuttgart. (dpa-lsw) Nach dem vergeblichen Versuch, ihren Ausschluss aus dem Landtag gerichtlich aufzuheben, haben die AfD-Politiker Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon der Justiz die Unabhängigkeit abgesprochen. Er halte das baden-württembergische Verfassungsgericht für ein politisches Instrument, das die Regierung nutze, "um die Opposition auszuschalten und kleinzuhalten", sagte Räpple am Dienstag in Stuttgart. Die Richter hätten alle ein Parteibuch und seien nicht politisch neutral. "Wir sind hier auf dem Weg in eine Parteiendiktatur reinzuschlittern, und niemand merkt es."

Gedeon kritisierte, es handle sich um eine politische Entscheidung, mit der das Gericht den rechtlichen Boden verlasse. "Wir sind auf dem direkten Weg in eine Situation, wie wir sie in der DDR hatten." Er sprach von der "Politisierung der Justiz" und von einem "Prozess der Totalitarisierung" in Deutschland, der gestoppt werden müsse.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hatte Räpple und den fraktionslosen AfD-Politiker Gedeon von der Landtagssitzung am 12. Dezember und drei Folgesitzungen ausgeschlossen. Sie befolgten die Ordnungsrufe der Präsidentin nicht und verließen nach dem Ausschluss erst in Begleitung von Polizisten den Saal - ein beispielloser Eklat in der Geschichte des Hauses. Räpple war zuvor durch mehrere Zwischenrufe aufgefallen, Gedeon mit einem umstrittenen Redebeitrag.

Das Landesverfassungsgericht hatte am Montagabend Anträge der beiden Abgeordneten auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Sitzungsausschluss abgelehnt. Räpple und Gedeon müssen deshalb auch bei der nächsten Landtagssitzung an diesem Mittwoch noch draußen bleiben. Die Verfassungsrichter müssen noch in einem Hauptsacheverfahren über den Fall entscheiden. Beide Politiker sind auch innerhalb der eigenen Partei umstritten.

"Die beiden AfD-Outsider haben eine abenteuerliche Auffassung von Gewaltenteilung dargelegt", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl. "Politik-Hooligan Räpple und der rassistische Foulspieler Gedeon bewegen sich außerhalb aller Spielregeln: Eine rote Karte im Parlament akzeptieren sie nur dann, wenn sie den Gegner trifft." Erst schöpften die beiden die Möglichkeiten des Rechtsstaats aus. "Anschließend bestreiten sie die Unabhängigkeit der Justiz, weil ihnen das Ergebnis nicht passt - ein schäbiges Verhalten."