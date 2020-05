„Du, die Bundeskanzlerin und ich sind, mit einigen anderen, die Gemeinschaft der Umsichtigen“, sagte Bayerns Regierungschef Markus Söder (r.) am 23. April in Ulm beim Treffen mit Winfried Kretschmann (l.). Bei den Lockerungen gehen sie getrennte Wege. Foto: Stefan Puchner

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Was für ein schönes Trio hatte sich da – zumindest gedanklich – zusammengefunden. "Du, die Bundeskanzlerin und ich sind, mit einigen anderen, die Gemeinschaft der Umsichtigen", säuselte vor gut zwei Wochen Markus Söder in die Kameras.

Der bayerische Ministerpräsident hatte sich demonstrativ mit seinem baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann in Ulm getroffen. Persönlich. Und natürlich schon mit Mund-Nasen-Maske – schließlich sah Söders Exemplar in freistaatlichen blau-weißen Rauten nicht nur schick aus, es betonte auch die selbstgewählte Rolle des energischen Anti-Viren-Kämpfers. Die allgemeine Maskenpflicht sollte erst einige Tage später in Kraft treten. Kretschmanns Stoffschutz kam weniger auffällig daher, trug dafür aber einen schönen Sinnspruch: "Wir halten zusammen. Auch mit Abstand."

Viel Symbolik, geringe Haltbarkeit: Nur zwölf Tage dauerte es, da zerbrach die Illusion dieses 23. April. Kein Zusammenhalt mehr, keine "Gemeinschaft der Umsichtigen". Im Gegenteil. "Adios, Amigos!", lautete – im übertragenen Sinne – die Botschaft, die da aus München über die Nachrichtenticker lief. Oder, im Wortlaut: "(Eil) Bayern will im Mai schrittweise Gaststätten und Hotels öffnen".

Die Kanzlerin musste – einen Tag vor dem Gipfel – einen weiteren Tiefschlag aus einer Landeshauptstadt wegstecken. Und der "liebe Winfried" saß pikanterweise sogar zeitgleich mitten in seiner wöchentlichen Regierungs-Pressekonferenz, wirkte ziemlich überrumpelt – schließlich versuchte er gerade zu erklären, warum Baden-Württemberg noch immer keine eigenen Öffnungspläne vorgestellt habe, sondern auf ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen setze. "Zusammenbleiben kann man nicht, wenn jeder schon vorher beschlossen hat, was er macht", grummelte er.

Nun hieß zwar es aus München hinterher, natürlich sei das bayerische Konzept mit der Kanzlerin und Baden-Württembergs Ministerpräsidenten abgestimmt gewesen. Seltsam wirkte es dennoch. Und der Druck, auch im Ländle schneller zu Lockerungen der Corona-Auflagen zu kommen, wächst weiter.

Kretschmann habe "offensichtlich die Absicht, als letzter Mohikaner des Shutdown in die Geschichte der Corona-Pandemie einzugehen", spottete Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, gewohnt pointiert. Und auch der Fraktionspartner wird zunehmend ungeduldig. Nicht nur die CDU-Ministerriege – vorneweg Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann und Tourismusminister Guido Wolf – macht permanent Druck. Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart mahnte im Landtag: "Wir müssen wieder vom Krisenpaternalismus zurück zu Eigenverantwortung kommen. Wir müssen statt starrer Beschränkungen zu klugen Lösungen kommen."

Doch ist es so? Ist Kretschmann tatsächlich einer, der zu starrsinnig an seinem Kurs festhält, während doch selbst das eigene Kabinett zweifelt?

Objektiv betrachtet gibt es gute Gründe für eine restriktive Linie im Land. Mit 297,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner steht der Südwesten im Bundesländervergleich auf dem zweiten Platz. "Vorpreschen" im Lockerungswettstreit verbietet sich auf dieser Grundlage – zumal die Zahlen des viel gescholtenen Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen (192,5) im Vergleich sogar ziemlich gut aussehen.

Dass die Statistik allein aber nicht als Erklärung ausreicht, zeigt der Blick nach Bayern: Mit 335,7 Infizierten pro 100.000 Einwohner führt der Freistaat aktuell das Länder-Ranking an. Trotzdem meint Söder, jetzt auch mit Öffnungen Schlagzeilen machen zu müssen.

In der Corona-Pandemie sind alle Länderchefs zunächst als akute Krisenmanager gefordert: Bevölkerung schützen. Keine Fehler machen. So die zentrale Aufgabenbeschreibung. Vorsicht ist da eine gute Option. Kretschmann und auch die Kanzlerin praktizieren diesen Weg – was anscheinend besonders gut funktioniert, wenn das Karriereende in Sicht ist. Bei Angela Merkel ist das der Fall. Und auch beim Ministerpräsidenten geht es ja "nur noch" um eine weitere Legislatur als Landesvater. Höchstens.

Wie anders ist da Söders Situation. Er träumt, selbstverständlich, vom Aufstieg aus Bayern ins Kanzleramt. Sein Temperament verbietet es dem 53-Jährigen dabei, die Situation einfach auszusitzen. So hat er nie Politik, so hat er nie Karriere gemacht. Die gelang in der CSU, in Bayern dank seines aggressiven Bisses, seiner ans Selbstvergessene grenzenden Wandelbarkeit. Wenn es ihm nützt, hat er schon immer kleine Haken, zur Not auch 180-Grad-Wenden versucht – siehe auch die bayerische Öko-Politik. Der 71-jährige Kretschmann hingegen erlebte einen Aufstieg durch Prinzipientreue und sachliche Beharrlichkeit.

Zupass kam es Söder da, dass er sich in den ersten Wochen der Pandemie den Ruf des Machers erarbeiten konnte. Das jetzt durch Zögerlichkeiten bei den Öffnungen zu ruinieren – das liegt Söder nicht. Zumal er ja in Düsseldorf, bei CDU-Ministerpräsident Laschet, sieht, wie sehr das Zauderer-Etikett einem zu schaffen machen kann.

Doch auch für Kretschmann funktioniert sein Weg bisher. Die "Gemeinschaft der Umsichtigen" wurde bislang mit traumhaften Umfragewerten während der Pandemie belohnt. Das gilt für die Bundeskanzlerin. Für Söder. Für Kretschmann. Im aktuellen BW-Trend vom 30. April lobten 78 Prozent der Bürger die Arbeit des grünen Ministerpräsidenten. Ein Plus von fünf Prozentpunkten. Seine Partei rutschte im Land um zwei Punkte ab, bleibt mit 34 Prozent aber stärkste Kraft – bundesweit fiel der Einbruch zwei- bis dreimal so stark aus.

Querschüsse gibt es bisher vor allem von CDU-Landesministern, die teilweise deutlich erkennbar ihre Chance zur Profilierung sehen und nutzen wollen, wenn sie neue Freiheiten für verschiedene Bereiche fordern. Legitim. Und vielleicht auch erfolgreich – wobei unklar ist, ob das CDU-Umfrageplus (+7 Punkte, 30 Prozent) eher für Merkel oder für Eisenmann & Co. spricht.

Aber weder gibt es schon eine klare (Umfrage-)Mehrheit in der Bevölkerung, die in dieser Breite die Forderungen unterstützt, noch ist absehbar, was passiert, wenn tatsächlich eine zweite Infektions-Welle das Land erfassen sollte. Goutiert es das Wahlvolk dann immer noch, dass es früher als in den Nachbarländern wieder zum Friseur gehen, im Biergarten sitzen, im Fitnessstudio trainieren durfte? Hilft der Wirtschaft eine schnellere Öffnung immer noch, wenn ein zweiter Shutdown folgen muss?

Das ist das politische Risiko, das Söder mit seinem Servus an die "Umsichtigen" trägt – während Kretschmann lieber noch ein wenig länger auf Isolation setzt und das Ländle damit wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten könnte.

Klar ist nur: Vorerst ist Schluss mit dem "Schulterschluss" zwischen Münchner Staatskanzlei und Stuttgarter Staatsministerium. "Mindestabstand" lautet auch hier das Gebot der Stunde.