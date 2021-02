An 44 von rund 360 Gymnasien geht es derzeit in neun Jahren zum Abitur. Foto: dpa

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Im Sommer 2018 war es, als Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sich im Landtag zur Verlängerung der Gymnasialzeit auf neun Jahre äußern sollte. "Es gibt keine Stimmung gegen G8", wies sie damals Kritik am achtjährigen Weg zum Gymnasium zurück. Eine Aussage, der eine aktuelle Umfrage der "Arbeitsgemeinschaft der Gymnasialen Elternbeiräte" (ARGE) zu widersprechen scheint.

Was wünschen sich die Eltern? Laut der Umfrage sprachen sich 89 Prozent für einen neunjähriges Gymnasium aus. Für G8 nicht einmal jeder zehnte Befragte (9 Prozent). Unentschieden zeigten sich 1,5 Prozent. Relevante Unterschiede zwischen Eltern, deren Kinder ein G8- bzw. ein G9-Gymnasium besuchen, gab es in der Einschätzung demnach nicht.

Wer wurde befragt? Laut ARGE wurden in allen vier Regierungsbezirken Eltern befragt, die mindestens ein Kind an einem Gymnasium haben. 17.878 Eltern haben sich demnach an der "elektronischen Umfrage" beteiligt. Zur Einordnung: Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 280.000 Gymnasiasten.

Was sind die Argumente für G9? Das lässt sich aus der Umfrage nicht direkt ableiten. Es gibt aber einige Hinweise, was eine Rolle spielen könnte. So beklagten vor allem die sehr starken G9-Befürworter, dass die Teilnahme am Vereinssport aus schulischen Gründen nur eingeschränkt bzw. gar nicht möglich ist.

Wie ordnet die Arbeitsgemeinschaft das Ergebnis ein? "Die Aussage der Kultusministerin, die Eltern wären mit dem derzeit angebotenen G8 zufrieden, ist damit klar widerlegt", heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Wie stehen die Gymnasiallehrer zu dem Thema? Der Philologenverband nutzte die Umfrage, um eine schnelle Rückkehr zu G9 zu fordern. Der aktuelle Vorschlag: "eine sofortige Umstellung der Klassenstufen 5 bis 10 an den Gymnasien von G8 auf G9". Und das auch, um so allen Schülerinnen in der Corona-Zeit ein zusätzliches Jahr Lernzeit zu geben. Schüler, die das nicht bräuchten, sollten eine "G8-Wahlmöglichkeit" bekommen.

Gibt es politische Reaktionen? Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, forderte "Wahlfreiheit zwischen G8 und G9" – eine Forderung, die sich auch im SPD-Wahlprogramm findet. "Die Eltern wollen, dass ihre Kinder mehr Zeit für den gymnasialen Lernstoff haben", so Fulst-Blei. Auch könnten mit einem Jahr extra "Bildungslücken" geschlossen werden, die durch die Corona-bedingten Schulschließungen entstanden seien. Auch FDP-Bildungspolitiker Timm Kern forderte "Wahlfreiheit".

Wie reagiert das Kultusministerium? Eine sofortige Umstellung auf G9 sei "unrealistisch", so eine Sprecherin. Auch wurde die Aussagekraft der Umfrage hinterfragt. Das seit der G8-Einführung 2008 immer mehr Schüler auf das Gymnasium wechselten, sei "ein Hinweis" darauf, dass die Schüler "mit der Dauer des Bildungsgangs insgesamt gut zurechtkommen". Eine Umstellung würde auch "neue Unruhe" ins Schulsystem bringen.

Gibt es nicht auch eine Elterninitiative für "G9 jetzt!"? Richtig. Zu den Organisatorinnen gehört unter anderem Anja Plesch-Krubner, die für die Freien Wähler in Heidelberg als unabhängige Kandidatin bei der Landtagswahl antritt. "Bayern hat es uns vorgemacht", wirbt sie für eine Rückkehr zu G9. Da die Grünen sich klar für eine Weiterentwicklung des G8 aussprechen und die CDU sich in ihrem Wahlprogramm gar nicht mehr zu G8/G9 positioniert, sagt Plesch-Krubner: "Ich habe Angst, dass mit dieser Wahl das Thema in der Schublade verschwindet." Die Eltern-Umfrage sei aber ein deutliches Signal, dass man jetzt etwas ändern müsse – auch, um die Corona-Defizite zu kompensieren.