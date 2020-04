Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Das neue Format für die Regierungs-Pressekonferenz wird allmählich zur Routine: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sitzt vor der Kamera, die Mehrheit der Journalisten ist digital zugeschaltet. Gestern mit dabei: Sozialminister Manne Lucha (Grüne), der nach seiner Quarantäne wieder seine Ravensburger Wohnung verlassen darf. Und Innenminister Thomas Strobl (CDU).

> Die aktuelle Lage: Die Landesregierung warnt, dass die härtesten Zeiten erst noch bevorstehen. "Die Experten sagen uns, dass wir in der kommenden Woche eine Welle an Erkrankten an unseren Krankenhäusern erleben werden", sagt Kretschmann. "Was wir heute sehen, sind immer noch die Infizierten, die sich vor zwei Wochen angesteckt haben – also zu einem großen Teil bevor wir die Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktvermeidung beschlossen haben."

> Die Tests: In Baden-Württemberg wurden bisher 150.000 bis 200.000 Corona-Tests durchgeführt – knapp ein Viertel aller Testungen in Deutschland, wie Lucha betont. "Wir testen jetzt schon mehr wie Südkorea." Das sei aber auch notwendig. Neben Bayern und dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen sei der Südwesten "der absolute Hotspot". Nahezu alle Fälle ließen sich mit heimgekehrten Skitouristen aus Österreich und Südtirol erklären.

> Keine Lockerungen: Spekulationen darüber, ob und wann Maßnahmen wieder gelockert werden könnten, blockt die Landesregierung ab. "Der Zeitpunkt ist absolut der falsche", sagt Kretschmann. Das gelte übrigens auch für die Frage, ob Auflagen noch weiter verschärft werden müssten. "Die Debatten sind im Moment durch Fakten nicht unterlegt", so der Regierungschef. Auf eines verweist Innenminister Strobl: Der Zeitraum, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, scheint sich aktuell von drei auf fünf Tage vergrößert zu haben. Allerdings: Über Lockerungen nachzudenken sei erst sinnvoll, wenn sich dieser Zeitraum auf zehn, besser noch auf 14 Tage ausgeweitet habe. Strobl warnt: "Halten Sie sich an die Regeln!" Verstöße seien kein Kavaliersdelikt.

> Atemschutzmasken: "Wenn Sie selbst genähte Masken haben, ist es kein Schaden, wenn Sie die umbinden, wenn Sie einkaufen", sagt Kretschmann. Eine entsprechende Vorgabe will er aber vermeiden: Hochwertige Schutzmasken brauche vor allem der medizinische Bereich. Hier gebe es Engpässe. Jetzt die Knappheit noch zu verschärfen, indem man für eine höhere Nachfrage im Privatbereich sorge, sei "ganz falsch".

> Bezug von Schutzmaterial: Die Landesregierung hat die Verteilung von Schutzmaterialien an sich gezogen. Der Verteilungsschlüssel: 70 Prozent aller Materialien werden über das Land an die Stadt- und Landkreise vergeben. Diese gewichten vor Ort. "Prioritär" sollen Kliniken bedacht werden. 15 Prozent gehen direkt an die Unikliniken. 10 Prozent verteilt das Innenministerium für die "Blaulichtberufe". 5 Prozent gehen an die Justiz, beispielsweise für den Justizvollzug.

"Wir sind immer noch in der Verteilung des Mangels", sagt Lucha. Kretschmann brach von "brutaler Konkurrenz" auf dem Weltmarkt. Allerdings gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer: Bis zu 30 Millionen zertifizierte Schutzmasken sollen geliefert werden. Die ersten Tranchen in drei Frachtflugzeugen "bis zum 7. April". Gezahlt wird dafür ""ein hoher zweistelliger Millionenwert". Unterstützung gab es "von einem wichtigen industriellen Partner", so Lucha. Allen voran dankte er Daimler und Porsche. Solche Firmen seien "extrem wichtig bei der Beschaffung, bei der Logistik mit ihren Beziehungen, die sie als weltweit agierende Unternehmen haben".