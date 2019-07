Ilsfeld. (dpa) Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ist am Samstag auf der A81 zwischen Ilsfeld und Untergruppenbach ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte der Wagen, mit dem die Person unterwegs war, gegen 15 Uhr gegen die Mittelleitplanke und brannte vollständig aus.

Ob das Auto zunächst Feuer gefangen hatte oder durch den Aufprall in Brand geriet, war zunächst unklar. Auch die Identität des oder der Toten war zunächst nicht bekannt. Weitere Menschen befanden sich nicht in dem Auto.

Die Autobahn war am Samstagnachmittag in Richtung Heilbronn gesperrt, in der Gegenrichtung nach Stuttgart konnte eine Spur nicht befahren werden.