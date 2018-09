Noch fehlen fünf Segmente der Betonbrücke. In 40 Tagen soll sie fertig sein und an die Stahlbrücke mit dem roten "Vorbauschnabel" andocken, die jetzt letztmals millimetergenau vorgeschoben wurde. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn/Neckarsulm. Diese Hochzeit ist schwierig, schmierig und wird gleich beim ersten Date gefeiert. Zur Anbahnung ist der eingeseifte stählerne Prinz am Dienstag über den Fluss geflutscht und ruht nun mit (noch) rotem Kopf auf einem Pfeiler.

Die Prinzessin arbeitet sich derweil von der anderen Seite über die Neckartalaue vor. In etwa 40 Tagen treffen sie sich - voraussichtlich vor großem Publikum - zum ersten Kuss und dürfen dann jahrzehntelang nicht wieder voneinander lassen. Sonst wären Menschenleben in Gefahr.

Ingenieure hätten das, was sich gerade im Neckartal zwischen Heilbronn und Neckarsulm abspielt, vor wenigen Jahren wohl tatsächlich noch als eine Art Märchen abgetan. Schon der Umstand, dass hier eine 511 Meter lange, 6000 Tonnen schwere Stahlbrücke nach und nach über den Neckar geschoben wird und dann zentimetergenau eine 820 Meter lange Betonbrücke trifft, ist eine Meisterleistung. Die wird aber noch getoppt, wenn die beiden Brückenteile nach ihrer Vereinigung zudem gemeinsam auch um etliche Meter seitlich auf neue Stützpfeiler verschoben werden.

Hinter der Trennwand rollt der Verkehr noch über die alte Autobahnbrücke. Diese soll im Mai gesprengt werden. Foto: Armin Guzy

Fast alles hier auf der Baustelle der neuen Neckartalbrücke ist ein paar Nummern größer: Durch den Kranz des Schraubenschlüssels, den ein Arbeiter vorbei trägt, würde eine Wasserflasche glatt durchrutschen; die Stahlseile, mit denen die Metallbrücke mit dem rot lackierten Vorbau hydraulisch nach vorne bewegt wird, immer in 25-Zentimeter-Schüben, sind Spezialanfertigungen, sündhaft teuer und nur einmal zu verwenden. In der heißen Phase der Betonarbeiten rollen die Mischfahrzeuge im Minutentakt aufs Gelände und liefern die Tagesproduktion zweier Betonwerke an.

Und die Baukosten für die Autobahnbrücke, über die später täglich mehr als 60.000 Autos und rund 30.000 Lastwagen rollen werden, machen alleine mehr als ein Viertel der gesamten Kosten für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A6 zwischen den Kreuzen Weinsberg und Wiesloch/Walldorf aus. Auf 170 Millionen schätzt das Regierungspräsidium Stuttgart den Invest in die Brücke - für den Gesamtausbau der Strecke, bei dem immerhin auch 35 weitere Brückenbauwerke saniert, abgerissen oder angepasst werden müssen, sind 600 Millionen Euro veranschlagt.

Zusammen mit den Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Strecke sollen nach 30 Jahren unterm Strich 1,3 Milliarden Euro stehen. Dann, und nur dann, soll sich die Sache sowohl für den Staat als Auftraggeber als auch für das Baukonsortium ViA6West gelohnt haben.

Was aussieht wie eine Nudelmaschine, sorgt dafür, dass sich 6000 Tonnen Stahl per Hydraulik in 25-Zentimeterschritten bewegen. Foto: Guzy

Nur bei der Konstruktionsabweichung werden die Zahlen plötzlich winzig: Nur wenige Dutzend Millimeter werden bei dem mehr als 1,3 Kilometer langen Bauwerk toleriert, das sich später bei Frost oder Hitze dennoch um fast zwei Meter ausdehnen oder zusammenziehen können muss. Hinter all dem stecken literweise Ingenieurschweiß und Planungszeiten, die Schwangerschaften entsprechen.

Bis zur Bundesgartenschau im April soll der Verkehr über die neue Brücke rollen, und im Mai kracht’s dann: Die jetzige, inzwischen 40 Jahre alte Brücke wird kurzerhand gesprengt, damit die neue an die Stelle der alten geschoben werden kann. Denn am heutigen Trassenverlauf darf nichts geändert werden, so sieht es der Vertrag zwischen Staat und ViA6West vor.

Bis auf das Teilstück über der viel befahrenen Bahnstrecke, das zersägt und mit einem Spezialkran herausgehoben werden muss, wird die Tragekonstruktion des 250.000 Tonnen schweren Bauwerks einfach in die Luft gejagt. Der Rest bricht dann zusammen und macht Platz für die neuen Stützpfeiler, auf die die Brücke später seitlich verschoben wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Aktuell wird an der weiteren Anbahnung gearbeitet. Mit dem Feldstecher verfolgt ein Zuschauer am Dienstag, wie ein Arbeiter Schmierseife zwischen Stahlbrücke und Führungskonstruktion aufträgt, damit’s beim Vorschub richtig flutscht. Eine Abordnung des Neckarsulmer Rathauses samt Baubürgermeisterin stapft übers angrenzende Stoppelfeld und sieht sich das Ganze von Nahem an.

Einer, der sich zu weit vorwagt, wird von einem Vorarbeiter angeschnauzt, dass das hier ohne Helm lebensgefährlich sei. Der Ton ist rau, die Anspannung greifbar. Am Ende des Tages aber hat der rote, nach oben gebogene "Vorbauschnabel" die Stahlbrücke wie geplant sicher und unbeschädigt an die vorgegebene Stelle gleiten lassen. In den nächsten Tagen wird er abgebaut. Damit alles bereit ist, für den entscheidenden Kuss.