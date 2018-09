Heilbronn.(rnz) Die neue Brücke über das Neckartal bei Heilbronn ist auf der Zielgeraden angekommen: Immer enger rücken die beiden neuen Brückenteile des Übergangs zusammen. Mit Riesenschritten wächst derzeit die Spannbetonbetonbrücke zum Mittelpfeiler - genau 38 Meter wurden in den vergangenen acht Tagen angebaut. Von der anderen Seite des Neckartals kommt der Brücke eine Stahlkonstruktion entgegen. Am morgigen Dienstag, 18. September, wird die Stahlbrücke nun letztmals mit hydraulischer Kraft in Richtung Westen geschoben - mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Metern pro Stunde.

Es ist der vierte und damit der letzte Verschub-Takt dieser Brücke. Sie wird dann zunächst an dieser Position verharren, bis zu einem späteren Zeitpunkt der Querverschub beginnt. Dabei wird die mehr als 6000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion dann an 48 Stahlseilen nach vorne zum Mittelpfeiler hin gezogen - genau 94 Meter. Danach wird auch der markante und weithin sichtbare rote Vorbauschnabel abmontiert. Alleine dieses provisorische Bauteil hat eine Länge von insgesamt rund 50 Metern und wiegt 400 Tonnen.

Um der filigranen Stahlkonstruktion beim Verschub über den Neckar zum Neckarvorland zusätzlich Stabilität zu verleihen, sind Betonplatten zwischen den Stahlträgern eingesetzt; sie dienen als Unterbau für die künftige Fahrbahn, die später aufgebracht werden soll.

Das Spektakel zum Verschub startet am Dienstagmorgen und wird voraussichtlich am Abend beendet sein. Die "Hochzeit" der beiden Brückenteile, also wenn sich die Stahl- und die Betonkonstruktion treffen, ist laut Mitteilung des Baukonsortiums ViA6West GmbH & Co. KG, das für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg verantwortlich zeichnet, für dieses Spätjahr geplant.

Die Stahlbrücke hat nach Fertigstellung eine Gesamtlänge von 511 Meter, die Spannbetonbrücke eine Länge von 820 Meter. Ab 1. April 2019 soll der gesamte Verkehr der Autobahn 6 provisorisch mit sechs Fahrspuren während der Zeit der Bundesgartenschau Heilbronn über den neuen Neckartalübergang rollen. Dann wird gleichzeitig der bestehende 1326 Meter lange Brückenzug aus den 1960er Jahren komplett abgerissen und neu aufgebaut.