A5 bei Karlsruhe-Süd. (pol/rl) Komplett gesperrt wurde die Autobahn A5 in Richtung Heidelberg am Montagabend. Schuld war kein Unfall, sondern ein ausgebüxter Hund. Der hatte sich am späten Nachmittag auf Erkundungstour gemacht und kam gegen 17 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd an.

Hier lief die zweijährige schwarze Labrador-Mischling im Gegenverkehr auf dem Standstreifen und auch entlang des Mittelstreifens nach Norden in Richtung des Autobahndreiecks Karlsruhe.

Nachdem mehrere Fahrer die Polizei alarmiert hatten, startete das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe eine Suchaktion. Allerdings entkam der Labrador-Mischling den Einsatzkräften immer wieder.

Nach weiteren Meldungen von Verkehrsteilnehmern über den Standort des Hundes sperrte die Polizei gegen 17.30 Uhr die Autobahn Richtung Heidelberg. Mittlerweile war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Dessen Besatzung entdeckte den Hund dann im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe, sodass er gegen 18.20 Uhr eingefangen wurde.

Bis auf eine kleinere Kollision mit einem Fahrzeug war das Tier glimpflich davon gekommen. Mit einer etwas geschwollenen Nase übergaben die Beamten den Labrador-Mischling seiner Halterin, die sich zwischenzeitlich ebenfalls auf der Suche gemacht hatte.

Weiter Zeugen können sich diesbezüglich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Telefonnummer 0721/944840 melden.