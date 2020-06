Bruchsal. (RNZ/mare) Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagnachmmittag auf der Autobahn A5 ereignet. Ersten Informationen zufolge kam es gegen 14.10 Uhr am Stauende zwischen Bruchsal und Kronau in Höhe der Dauerbaustelle bei Forst/Hambrücken zu einem Auffahrunfall. Daran beteiligt waren zwei Lastwagen und ein Kleintransporter. Einer der Lastwagen krachte auf den Kleintransporter und schob ihn auf einen weiteren Lastwagen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei eingeklemmt und kam ums Leben.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehr staut sich aktuell (Stand: 16 Uhr) auf mehr als zehn Kilometern. Die Autobahn Richtung Heidelberg ist voll gesperrt.