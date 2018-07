Verwaltungshochschule Ludwigsburg

Die 1973 gegründete Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg bildet den Beamtennachwuchs im Südwesten aus. Die derzeit rund 2700 Studenten haben sich überwiegend bei Behörden beworben, etwa beim Landesamt für Vermögen und Bau oder beim Landesamt für Besoldung und Versorgung. Diese bezahlen sie als Beamtenanwärter mit rund 1100 Euro brutto monatlich. Das Studium ist für sie eine dienstliche Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht. Mit großer Sicherheit bekommen die Absolventen nach dem Studium auch einen Arbeitsplatz. Als weitere klassische Stellen gelten Posten als Bürgermeister.

Die Hochschule hat 550 Lehrbeauftragte und rund 85 feste Professoren. Während die weit kleinere Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl nur für die Innenverwaltung, etwa für das Personalwesen oder die Sozialverwaltung, ausbildet, werden in Ludwigsburg darüber hinaus auch drei- bis dreieinhalbjährige Bachelor-Studiengänge angeboten: in der Steuerverwaltung, in der allgemeinen Finanzverwaltung und in der Rentenversicherung. Den Studiengängen sind teilweise unterschiedlich lange Praktika vor- und zwischengeschaltet.

Hinzu kommt der Master-Studiengang Public Management, für den Ludwigsburg 300 und Kehl 400 Plätze anbietet. Die Absolventen qualifizieren sich damit für den höheren Dienst, etwa als Abteilungs- und Sachgebietsleiter in Behörden.

[-] Weniger anzeigen