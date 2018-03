Von Brigitte Fritz-Kador

Der Heilbronner Weihnachtsmarkt erhält in diesem Jahr viel Lob - von den Besuchern, aber auch von den Beschickern. Endlich scheint es gelungen zu sein, für Heilbronn eine Form zu finden, in der neben ein wenig Kitsch auch der Kommerz zu seinem Recht kommt - ein Weihnachtsmarkt ist ja schließlich auch ein "Markt"! - wo aber auch die Stimmung nicht zu kurz kommt, sagt Bernhard Winkler, Chef der Heilbronn Marketing GmbH, der zu Jahresende in den Ruhestand geht. Denn auch die Verkaufsstände sind einheitlich-schöner geworden, oft aufwendig geschmückt und gleichzeitig übersichtlicher in der Anordnung, auch die angereisten 80 Händler zeigen sich zufrieden. Nicht immer macht's eben die Masse. Fast schon ein "Weihnachtskaufhaus" steht am Kiliansplatz, vorwiegend mit Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge, die Gastronomie kommt ohne Remmidemmi aus und lädt dafür mit zwei neuen, schön dekorierten Hütten zum Aufwärmen und Genießen ein, die "Almhütte" auf dem Marktplatz mit Tischen und Bänken und die "Scheune" auf dem Kiliansplatz mit Stehtischen.

Das alles sind Pluspunkte in eine Konzept, in dem die Besucher auch nicht andauernd dem Gedudel billig produzierter Weihnachtslieder ausgeliefert ist. Schön auch, dass nach längerer Abstinenz, wieder am Stand der Beschützenden Werkstätte eingekauft werden kann, z.B. wertvolles Holzspielzeug. Ebenso schön, dass man auf dem Marktplatz unter einer Lichterdecke weich auf Holzschnitzeln einher gehen kann. Und noch mehr steigert die Stimmung, dass neben der ebenfalls gelobten Weihnachtsbeleuchtung in den Straßenzügen, hier mehr als zwei Kilometer neue LED-Lichterketten mit 24.000 Lämpchen leuchten. Auch die Weihnachtsbäume am Markt- und Kiliansplatz sind wertiger geschmückt. Und der angestrahlte Turm der Kilianskirche ist sowieso immer eine Attraktion, in das Lichtkonzept wurden nun auch noch ein Kirchenfenster, der Siebenröhrenbrunnen und zwei Häuserfassaden eingebunden.

Dass der Heilbronner Weihnachtsmarkt ein lohnendes Ziel geworden ist, hat auch den SWR dazu veranlasst, live von hier zu senden. Die letztes Wochenende aufgezeichnete Sendung wird vierten Adventsamstag wiederholt (20. Dezember, 16.45 Uhr, SWR 3).

Musikalisch ist aber auch schon am kommenden Wochenende viel geboten. Ausgiebig alte und neue Adventlieder singen kann man in der Stunde der Kirchenmusik in der Kilianskirche am Samstag ab 18 Uhr. Dazu ist jeder bei freiem Eintritt eingeladen, dies zusammen mit dem Posaunenchor. Den festlichen Abschluss bildet wie immer das Quempas-Singen bei Kerzenschein.

Schon zuvor wird am Marktplatz Livemusik geboten, hier musiziert ab 16.30 Uhr der Posaunenchor Böckingen gemeinsam mit dem Chor am Deutschordensmünster und Jugendpfarrerin Christine Marshall hält dazu eine Adventsansprache. Tradition ist auch der Auftritt des Coro del Grappa mit Weihnachtslieder in italienischer Sprache (18.30 Uhr) und spielt noch die Jugendkapelle Heilbronn-Kirchhausen. Am Sonntag wird ab 15 Uhr die musikalische Unterhaltung bunter, ab 18.15 aber wieder besinnlicher und den Ausklang macht die Bergkapelle der Südwestdeutschen Salzwerke AG.