Stuttgart. (lsw) Der harte Wasserwerfer-Einsatz gegen Stuttgart 21-Demonstranten hat nun doch juristische Folgen für Ex-Polizeichef Siegfried Stumpf (Foto: dpa). Er erhielt einen Strafbefehl über 15 600 Euro. Stumpf hätte mit einer Anweisung das rüde Vorgehen seiner Polizisten gegen Protestler im Schlossgarten beenden und womöglich schwere Verletzungen verhindern können. So sieht es das Amtsgericht Stuttgart. Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt in vier Fällen müsse Stumpf eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 130 Euro zahlen, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Amtsgerichts. Nimmt Stumpf den Strafbefehl an, ist er vorbestraft.