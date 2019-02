Buchen/Karlsruhe. (dpa/lsw) Sturmböen haben in der Nacht zum Sonntag in Baden-Württemberg Bäume zum Umstürzen gebracht. Im Bereich Buchen sei kurzzeitig eine Straße blockiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Marxzell im Kreis Karlsruhe und Esslingen entwurzelte der Wind Bäume. Verletzt wurde niemand.

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Orkanböen in Lagen über 1000 Metern. Der Wind könne Geschwindigkeiten um die 120 Kilometer pro Stunde annehmen. Zum Sonntagnachmittag soll sich der Sturm aber wieder abschwächen. Dann klettern etwa im Raum Stuttgart die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Im Schwarzwald erwarten die Meteorologen Tauwetter. Zudem soll es bis in den Nachmittag regnen.