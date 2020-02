Am Donnerstag gegen 11 Uhr passierte eines von zwei Schubschiffen mit Teilen des ehemaligen Kernkraftwerks Neckarwestheim die Schleuse in Heilbronn. Foto: AG „AtomErbe Neckarwestheim“

Von Brigitte Fritz-Kador

Neckarwestheim. Zum Jahresende erhielt die EnBW die zweite und letzte Genehmigung für den Rückbau des seit 2011 endgültig abgeschalteten Block 1 des Kernkraftwerks Neckarwestheim und erklärte dazu: "GKN 1 ist damit das zweite der fünf baden-württembergischen Kernkraftwerke, dessen Abbauprogramm im atomrechtlichen Rahmen in allen Teilumfängen genehmigt ist.

Im Frühjahr 2018 hatte das Kernkraftwerk Obrigheim als erste Anlage diesen Status erreicht." Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH, fügte dann noch hinzu: "Wir wollen den Rückbau unserer Kernkraftwerke sicher, konsequent und zügig umsetzen." Man komme gut voran und werde durch den Erhalt der zweiten und letzten Genehmigung die Erfolgsgeschichte bis zu Ende fortsetzen. Doch das sehen nicht alle so:

Die AG "AtomErbe Neckarwestheim", von Anfang an kritischer Begleiter, meldete sich auch jetzt, nachdem am Donnerstag bei den Abbauarbeiten die mit einem Gewicht von rund 440 Tonnen schwerste Einzelkomponente des gesamten Rückbaus von GKN 1 per Schiff über den Neckar abtransportiert wurde. Dieser so genannte "Ständer" eines der beiden Generatoren aus dem Maschinenhaus des Kraftwerks ist rund neun Meter lang und hat einen Durchmesser von etwa fünf Metern. Ebenfalls demontiert und dann abtransportiert wurde auch ein Teil des Generatorgehäuses, rund 116 Tonnen schwer.

Zwei Schubschiffe sind seither auf dem Neckar unterwegs, die Schleuse in Heilbronn haben sie am Donnerstag gegen 11 Uhr passiert. Die AG mutmaßt, mit dem Ziel Aschaffenburg-Nilkheim. Das dortige Unternehmen "Bick und Letzel" habe bereits 2019 drei Schiffstransporte aus Neckarwestheim erhalten. Ihre Befürchtung: "Die freie Verwendung von Anlagenteilen und Baumaterial aus dem AKW-Abriss für das Metallrecycling und als Baumaterial ist bedenklich, weil damit Tausende, vermutlich sogar Zehntausende Tonnen von Material pro AKW in unsere Lebensumwelt kommen, ohne dass die betroffenen Menschen informiert werden."

Hintergrund sei die "Freigabe", bei der die Strahlenschutzüberwachung beendet werde, auch wenn das Material noch künstliche Strahlung aus dem AKW trage, solange bei Stichprobenmessungen bestimmte Strahlungswerte eingehalten würden. Insgesamt geht es gerade um eine Masse von rund 8000 Tonnen. Das Fazit der AG dazu: "Das ist legal, aber verwerflich."

Die ENBW bestreitet nicht, dass die Komponenten "auf dem Schiffsweg nun der Wiederverwertung zugeführt werden". Sie bestünden vor allem aus Wertstoffen wie Stahl und Kupfer. Man folge damit der Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, alle beim Rückbau anfallenden Materialien möglichst wieder in den Wertstoffkreislauf einzubringen.

Zur Frage, ob es sich dabei nicht doch um belastetes Material handeln könne, heißt es, dass "das Maschinenhaus von GKN I zum konventionellen, also nicht nuklearen Teil des Kraftwerks" gehöre, und: "Dort haben früher zwei Generatoren die Bewegungsenergie der Turbinen in elektrische Energie für das öffentliche Netz (Drehstrom) sowie für das Netz der Deutschen Bahn (Bahnstrom) umgewandelt."

Die "AtomErbe" sieht das anders, da für die Anlagen des Maschinenhauses keine Messungen für eine Freigabe erfolgt seien, würden "Messungen durch Vermutungen ersetzt werden". Und: "Wir fordern: Es darf für das ganze AKW keinen Freibrief geben. Dazu muss alles Material nachverfolgt werden, mit Veröffentlichung der genauen Weiterverwendung. Und aus dem ,Kontrollbereich‘ darf gar nichts freigegeben werden."

Bei der EnBW geht man davon aus, dass der Abbau von GKN 1 in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren so weit fortgeschritten sein wird, dass die Anlage dann formal aus dem Atomrecht entlassen werden und über die Nachnutzung oder den Abriss der verbliebenen Gebäude entschieden werden kann. Aber bis dahin werden noch viel Schiffe den Neckar abwärts fahren müssen.