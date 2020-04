Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ein wenig Licht am Ende des Corona-Tunnels ist in diesen Tagen zu erkennen, doch für die Kommunalfinanzen beginnen die dunklen und düsteren Zeiten erst jetzt. Schätzte man auf dem Heilbronner Rathaus Ende März das sich Defizit gegenüber der RNZ noch auf etwas über 50 Millionen Euro, so war Tage danach in anderen Medien schon von 60 Millionen die Rede. Derzeit will man auf dem Rathaus noch bei dieser Schätzung bleiben. Einen ersten "Augenblick der Wahrheit" gibt es spätestens am 15. Mai, wenn die Unternehmen die nächste Rate ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlung an die jeweilige Kommune überweisen müssen – so sie es dann auch können.

Was beim Reden über den Verlust von Lebensqualität beim einzelnen Bürger oft übergangen wird, ist die Tatsache, dass es sich hierbei teilweise auch nur um "gefühlte" Verluste handelt, vor allem bei jenen, die nicht von Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit, mangelnder sozialer Unterstützung oder tatsächlicher Überforderung durch einen schwieriger gewordenen Alltag betroffen sind. Sehr real und immer auch konkret sind die finanziellen Verluste, die die Kommunen – letztlich aber auch die Bürger – bewältigen müssen.

Wenn die Gewerbesteuereinnahmen und die Zuweisungen aus der Einkommenssteuer in hohem Maße zurückgehen, ebenso die Einnahmen aus Gebühren, aus dem öffentlichen Nahverkehr, wenn es keine Konzerte und Theateraufführungen, Messe- oder Kongress- und Großveranstaltungen gibt: Die Liste derer, von den deren "Umwegrentabilität" auch die Stadtkasse profitiert, lässt sich noch verlängern. Dann entstehen Kettenreaktionen, die die Löcher in den kommunalen Kassen in einem Maße beschleunigen, dass sie sich nicht mehr so einfach beziffern lassen.

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, auch wenn es kein vollständiger "Shut-down" ist, wird also langfristig bestimmen, wie es weitergeht. Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund hört man dazu, dass die Corona-Krise die Kommunen härter treffen werde als Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Damals seien allein die Gewerbesteuereinnahmen um 20 Prozent zurückgegangen. Ein Sprecher prognostiziert zudem für die Einnahmen: "Dieses Mal werden die Zahlungen tröpfeln."

Städtetagspräsident Burkhard Jung (Oberbürgermeister in Leipzig) befürchtet für dieses Jahr für die Kommunen ein Defizit in zweistelliger Milliardenhöhe. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Hans-Günter Henneke, spricht von 18 Milliarden Euro, davon 12 Milliarden durch Gewerbesteuerausfälle.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel hatte in der letzten Pressekonferenz vor "Corona" für den Herbst die Erstellung eines Nachtragshaushaltes angekündigt. Jetzt hat man es auf dem Rathaus noch eiliger damit, auf RNZ-Nachfrage wird er genauer: "Unsere Steuereinnahmen, vor allem Gewerbesteuer und Einkommenssteuer, werden geringer ausfallen als noch zu Jahresanfang prognostiziert, auch Einnahmen aus Kultur, ÖPNV oder Kitas werden fehlen. Deshalb kommen wir um einen Nachtragshaushalt nicht herum. Noch vor der Sommerpause werden wir ihn im Gemeinderat einbringen."

Das bisher so wirtschaftsstarke Heilbronn konnte stets Berge von "Haushaltsresten" in zweistelliger Millionenhöhe vor sich herschieben und war verwöhnt von Gewerbesteuereinnahmen, die seit Jahren über dem Ansatz und damit deutlich über 100 Millionen Euro lagen. Diese sind bislang noch abgesichert durch entsprechende Rücklagen. Zu den Forderungen der kommunalen Interessenverbände, dass Bund und Ländern auch für sie einen Rettungsschirm aufspannen wie für die Unternehmen, um Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, äußerten sich die Verantwortlichen in der Käthchenstadt noch nicht. Aber, dass nun die Stunde der Finanzdezernenten und Stadtkämmerer schlägt, ist auch klar.

Die "Haushaltssatzung mit Haushalt 2019/2020" der Stadt Heilbronn ist 620 Seiten stark und wiegt etwa ein Kilogramm – sie ist jetzt fast schon Makulatur. Man kann wohl sicher sein, dass bei der Debatte um den Nachtragshaushalt dann doch wieder Projekte in Frage gestellt werden, die eigentlich längst beschlossen sind, das Murren ist unüberhörbar, wenn es beispielsweise um den Bau der Brücke vom Bahnhof zum Neckarbogen geht.