Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eine der freien Reichsstädte im Süden Deutschlands, die sich früh und konsequent der Reformation anschloss, war Heilbronn. Hier gab es schon vor Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, dessen 500. Wiederkehr man jetzt mit einem "echten" Feiertag" begeht, eine aktive vor-reformatorische Bewegung. Immer noch streiten sich nicht nur Kunsthistoriker, ob der Kiliansturm als der erste Renaissance-Kirchturm nördlich der Alpen, ein Bauwerk der beginnenden Neuzeit, auch Ausdruck der Reformation ist. Unübersehbar sind ist die hier in Stein gehauene Kritik am Klerus: Mit Affen in Mönchskutte, Vögel mit den Köpfen von Mönch und Nonne, Bischöfe mit Tierzungen. Erbaut wurde er in den Jahren ab 1524.

Interessant sind auch die Menschen, die die Reformation in Heilbronn voranbrachten. Allen voran Johann Lachmann. Den hier geborenen und aufgewachsene Priester setzte das Bistum Würzburg (Heilbronn gehörte dazu) gegen den Willen der Stadt 1521 als Prediger an der Kilianskirche ein. Hätte man dort geahnt, was Lachmann dann "anrichtete", wäre man wohl dem Wunsch der Stadt gefolgt und hätte den "standhaften" Katholiken Jodokus Lorcher in das Amt berufen. Beide führten dann die Lager an, die sich die heftigsten Auseinandersetzungen lieferten, vor allem, seit Lachmann ab 1524 ganz im Sinne Luthers predigte.

Sein reformatorisches Wirken konnte er in der vom Bauernkrieg besonders heimgesuchten Stadt erst nach dessen Beendigung fortsetzen. Er heiratete eine Bürgerstochter und fand in dem Freund und Bürgermeister Hans Riesser einen Mitstreiter, der sich 1529 auf dem Speyrer Reichstag formell der Reformation anschloss, und in der Kilianskirche ging das Ewige Licht aus.

Sich gerade in diesen Tagen auf die vielfältigen Spuren der Reformation in Heilbronn zu begeben, ist ebenso spannend wie lehrreich. Schon das Dreieck Kilianskirche, Rathaus und Käthchenhaus erzählt viel dazu. Das Käthchenhaus gehörte Lachmanns Schwiegermutter. Wer gute Augen hat, erkennt am Erker die Darstellung des Propheten Habakuk. Er soll die Züge Lachmanns tragen. Direkt daneben (Eingang "Käthchenhof") befand sich damals das Gasthaus "zur Rose", wo sich die Anhänger der Reformatoren wohl nicht nur um des rechten Glaubens Willen trafen. Lachmann wohnte in der Klostergase 4; hier werden heute am Kiliansplatz Kleider und Drogerieartikel verkauft. Und wie oft ist man schon am Siebenröhrenbrunnen an der Kilianskirche vorbeigegangen, ohne seine Inschrift zu beachten? Danach wurde "anno domini 1546" Kaiser Karl V. am Heiligen Abend auf einer Sänfte nach Heilbronn hineingetragen, verließ die Stadt aber wieder hoch zur Ross, geheilt vom Wasser des "Heil"- bronnen.

Karls Besuch war ein Rückschlag für die Reformation. Die Stadt hatte sich dem Schmalkaldischen Bund angeschlossen, der den kaiserlichen Truppen unterlegen war. Nun verlangte der Kaiser Tribut in Form von Geschenken und ließ die Messe wieder einführen.

Am Deutschordensmünster St. Peter und Paul (Kirchbrunnenstraße) erinnert das "Schleichtor" bis heute daran, wie katholische Gläubige damals ihre Kirche betraten. Erst 1555 kam Ruhe in die Stadt, auch dank einer "demokratischen"Abstimmung über die Wiedereinführung der Messe. Diese wurde abgelehnt. Der Schmied, der sich als einziger dafür ausgesprochen hatte, musste die Stadt verlassen.

Wie jede Reichsstadt hatte auch Heilbronn einige Klöster in den Mauern. Der Hafenmarktturm erinnert an die Franziskaner bzw. das Barfüßerkloster, dessen Prediger Johannes Güttenberg es verließ, um als Schüler zu Luther nach Wittenberg zu gehen. Von hier ist es nicht weit zur Nikolaikirche in der Sülmerstraße, in der Kirche der Bauern und Winzer wurde schon während der Reformation "Ökumene" gelebt: Man feierte hier sowohl protestantische wie auch katholische Gottesdienste. Ein charismatischer Prediger namens "Meister Hans" zog hier die Massen an, bekam aber einen Maulkorb und durfte danach die Mutter Gottes nicht mehr schmähen.

Info: "Die Reformation in Heilbronn - Ein Rundgang durch die Stadt" aus der Schriftenreihe des Stadtarchivs Heilbronn gibt es für 8 Euro, das Buch "Reformation in Heilbronn" ist im "Dritte Welt Laden" (gegenüber Kilianskirche) für 12,50 Euro erhältlich.