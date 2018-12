Heilbronn. (x) Stoßstange an Stoßstange passieren täglich zehn tausende Autos und Lastwagen die Autobahn A6 bei Heilbronn. Am kommenden Wochenende kehrt auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim für 24 Stunden Stille ein und verlagert den Verkehr auf die Dörfer.

Im Rahmen des sechsstreifigen A 6-Ausbaus müssen bis 2022 die 36 Brückenbauwerke ersetzt und erneuert werden: Eine davon im Bereich Heilbronn-Biberach. Hier wird die Brücke der Kreisstraße K9558 am kommenden Wochenende abgerissen. Dazu wird die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr. Die Abbrucharbeiten dauern bis Sonntag, 16. Dezember, 20 Uhr.

In Fahrtrichtung Mannheim wird der Verkehr entlang der U 62, und in Fahrtrichtung Nürnberg entlang der U 65 geleitet. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Unmittelbar neben der alten Brücke wurde bereits eine Behelfsbrücke erstellt, damit der Verkehr zwischen den Heilbronner Stadtteilen Biberach und Kirchhausen ungehindert über die Kreisstraße 9558 fahren kann. Der Ersatzneubau erfolgt direkt im Anschluss.