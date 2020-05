Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Auskunft auf der Internetseite des Kultusministeriums klang eindeutig: Zur Frage "Müssen die Schüler der Abschlussklassen noch Klassenarbeiten schreiben?" hieß es: "Nein, die Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben."

Für Leon war die Sache damit klar: "Wir dachten alle, außer den Abi-Klausuren schreiben wir dieses Jahr keine Arbeiten mehr", sagt der Abiturient aus dem Kreis Heidenheim. Doch weit gefehlt. Freitag bekam er einen aktualisierten Klausurenplan. Daraus geht hervor: Zwischen 22. Juni und 7. Juli schreibt er noch sieben Klausuren, davon vier in einer Woche. Zwar sollen es keine großen, teils mehrstündigen Arbeiten werden, sondern 20-minütige Kurzklausuren. Begeistert ist Leon trotzdem nicht.

Wie kommt es nun zu den Klausuren? Leons Schule hat Schülern und Eltern geschrieben. In dem Brief heißt es, man sei "in der Pflicht, schriftliche Leistungsfeststellungen in allen Fächern durchzuführen, um ein Kurshalbjahr mit juristisch tragfähigen Noten zu sichern". Das sieht man an anderen Schulen anders. "Man kann selbstverständlich auch ohne schriftliche Arbeiten Halbjahresnoten machen", sagt der stellvertretende Leiter eines Stuttgarter Gymnasiums. An seiner Schule sei es voraussichtlich gar nicht möglich, überall noch Tests zu schreiben, weil noch gar nicht klar sei, wann und wie genau die Schule geöffnet werde.

Das Kultusministerium hat die Leitlinie am 24. April allen Gymnasien mitgeteilt: Die Notenbildung für das Halbjahr erfolge "auf der Grundlage der im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen. Diese müssen vor dem Hintergrund der Aussetzung der Mindestanzahl von Klassenarbeiten nicht zwingend schriftliche Leistungsfeststellungen einschließen, auch wenn davon im Regelfall auszugehen ist."

In einem Brief am 7. Mai wurde konkretisiert, dass nach den schriftlichen Abi-Prüfungen keine Klausuren mehr geschrieben werden. Man empfehle stattdessen, insbesondere in Kursen von Abiturienten, in denen bislang keine schriftlichen Leistungen erhoben wurden, nach den Abi-Klausuren 20-minütige "schriftliche Wiederholungsarbeiten" oder "vergleichbare kleinere schriftliche Arbeiten". Eine Empfehlung also, aber keine Pflicht.