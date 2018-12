Zaberfeld. (pol/mün) Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht zu Freitag in Zaberfeld. Ein Golf geriet in einer Rechtskurve im Ort aus der Bahn. Dann prallte er auf einen in der Hauptstraße geparkten Opel Astra. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls auf Betontröge geschoben und von dort auf die Hauswand des Gebäudes gedrückt. Der Golf kippte dann auf die Seite.

Nach Angaben der Polizei wurde der Golf-Fahrer nicht verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden als den Autos und der Hausfassade von etwa 20.000 Euro.

Bei dem vor Ort durchgeführten Alkoholtest hatte der Fahrer etwa 0,9 Promille. Danach musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.