Waghäusel. (pol/lyd) Bereits in der Nacht auf Samstag kam es auf der Landesstraße L555 bei Kirrlach zu einem Auffahrunfall mit vier leicht Verletzten, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Gegen 23 Uhr war ein 21-jähriger VW-Fahrer in Richtung Kirrlach unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, geriet er dabei von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen.

Beim Gegenlenken fuhr er dem vorausfahrenden Ford eines 20-Jährigen auf. Durch die starke Kollision wurde der Ford nach rechts in ein Feld abgewiesen. Beim Aufprall zogen sich der Ford-Fahrer, seine beiden Mitfahrer sowie der Beifahrer des Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst war vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Weil durch den Unfall Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Waghäusel zu dem Unfall hinzugezogen und die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt war die L555 für eineinhalb Stunden gesperrt.