Waghäusel. (pol/kau) Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 72-Jährige am Montagnachmittag in Waghäusel. Die Frau arbietete gerade in ihrem Garten in der Kreuzstraße, als gegen 14 Uhr zwei bislang unbekannte Männer vorbeikamen und ihre Hilfe bei den Gartenarbeiten anboten. Das Opfer sagte den Männern für ihre Hilfe Geld zu, teilt die Polizei mit.

Daraufhin wollten die Männer zunächst Bargeld, um ihr Auto aufzutanken. Im Haus gab die Frau den Männern einen geringen Bargeldbetrag und die beiden fuhren mit einem grauen Citroen davon. Kurz darauf stellte die 72-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen worden war. Die beiden Täter waren etwa 30 Jahre alt und trugen blaue Arbeitskleidung.