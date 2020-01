Untergruppenbach. (dpa-lsw) Ein Treckerfahrer ist mit seinem Fahrzeug bei Untergruppenbach umgekippt und am Bein von dem Gefährt eingeklemmt worden. Der 42-Jährige sei am Samstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei Heilbronn mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Feuerwehr hob den Trecker mit einer Zugmaschine an und befreite den Fahrer so aus seiner Lage. Der Fahrer war mit einem Anhänger auf der Landstraße 1111 von Untergruppenbach-Happenbach in Richtung Unterheinriet unterwegs. Als er auf einen Feldweg abbiegen wollte, kippte er um. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Mann zu abrupt abgebogen.