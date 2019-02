Stutensee. (pol/sdm) Bei einem Brand in einem dreistöckigen Wohnhaus in Stutensee im Landkreis Karlsruhe entstand rund 400.000 Euro Sachschaden. Die Polizei berichtet, dass der Bewohner des Hauses in der Brettener Straße das Feuer im Keller am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr bemerkte. Zunächst versuchten er es erfolglos selbst zu löschen. Erst die Freiwillige Feuerwehr Stutensee konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen.

Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt nun die Brandursache.