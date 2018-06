Schwaigern. (pol/mün) Noch ist unklar, wie es am Donnerstagabend zu einem kleinen Feuer in einer Asylunterkunft in Schwaigern kommen konnte. Kurz vor 23.30 Uhr wurde der Brand per Brandmeldealarm gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen allerdings bereits aus, berichtet die Polizei.

Wie sich herausstellte, war eine Zeitung angezündet und an eine Zwischenwand gelegt worden. Da das Feuer von alleine ausging, konnten die Flammen nicht übergreifen. Trotzdem hatte sich Rauch im Gebäude ausgebreitet, weshalb das Gebäude evakuiert wurde.

Nach einer Lüftung der Räume durch die Feuerwehr durften die knapp 50 Bewohner wieder in ihre Unterkunft zurück.

Anhaltspunkte, dass jemand von Außen in das Gebäude eingedrungen sein könnte, gibt es bislang keine, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand.