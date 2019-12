Schwaigern. (dpa/lsw) Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat in Schwaigern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Autofahrer überfuhr zwei eiserne Gartenpfosten, prallte gegen einen rund 300 Kilogramm schweren Findling im Vorgarten, überschlug sich und kam auf einem Feldweg auf den Rädern zum Stehen. Es entstand bei diesem Unfall am Mittwoch insgesamt ein Schaden von etwa 10 000 Euro.