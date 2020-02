Leingarten. (jubu) Am Freitagmorgen ist es auf der Bundesstraße B293 bei Schluchtern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach war die Fahrerin eines Ford Focus gegen 10.15 Uhr bei der Ampelkreuzung Schluchtern aus bislang unbekannter Ursache seitlich mit einem Tankzug zusammengeprallt. Der Lkw kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in Schräglage im Bankett eines Landschaftsschutzgebietes stehen. Die Fahrerin des Ford wurde verletzt und musste vor Ort vom Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Wegen auslaufenden Kraftstoffes und einer anfänglich gemeldeten eingeklemmten Person war auch die Freiwillige Feuerwehr Leingarten mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Sie pumpten den Leck geschlagenen Dieseltank des Lastwagens um. Ob durch die auslaufenden Stoffe ein Umweltschaden entstanden ist, prüft derzeit die hinzualarmierte Wasserbehörde des Landkreises Heilbronn.

Der Tankzug selbst war nicht beladen und nur für den Transport von Lebensmitteln ausgelegt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt. In Richtung Schwaigern und Eppingen wurde über Massenbach umgeleitet. Polizeibeamte regelten den Verkehr vor Ort.

Update: Freitag, 28. Februar 2020, 12.33 Uhr