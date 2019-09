Neuenstadt. (pol/van) Auf ihre alten Tage haben eine fast 80-Jährige und ihr noch älterer Mann einen Diebstahl in Neuenstadt am Kocher begangen, wie die Polizei berichtet. Das Langfinger-Duo soll am frühen Sonntagabend einen Sonnenschirm aus einem Geschäft in der Öhringer Straße geklaut haben. Dieser war in einem umzäunten Bereich zusammen mit weiteren Gartenmöbeln gelagert.

Zeugen beobachteten, wie die Frau ihr Diebesgut aus dem Geschäft zog und zu ihrem Auto trug, wo ihn schließlich ihr Mann verlud. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls ermittelt.