Neckarsulm. (pol/kau) Eine Zeugin meldete am Sonntagnachmittag gegen 13.40 Uhr Schüsse im Gewann Kalben in Neckarsulm, teilt die Polizei mit. Sie hatte die Schussgeräusche beim Spazierengehen gehört und einen Mann beobachten, der in ein Auto einstieg und wegfuhr.

An einer Parkbank fand die Polizei mehrere Schreckschusspatronenhülsen und konnte über das Kennzeichen des Wagens den mutmaßliche Schütze ermitteln. Dieser händigte den Beamten im Zuge der weiteren Ermittlungen eine Schreckschusswaffe aus.

Zwar besaß der Mann den sogenannten kleinen Waffenschein, er muss wegen des Schießens trotzdem mit einer Anzeige rechnen. Warum er im Bereich der Parkbank schoß ist derzeit unbekannt.