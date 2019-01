Neckarsulm. (pol/mare) Ein Jugendlicher sticht am 23. Dezember an einem Zigarettenautomaten auf einen 21-Jährigen ein. Das steht fest. Doch der genaue Verlauf und weitere "Teilnehmer" der Messerstecherei sind noch unklar. Deshalb sucht die Polizei weiter nach Zeugen des Vorfalls in Amorbach.

Kurzer Rückblick: Gegen 1.30 Uhr war es an einem Zigarettenautomaten in der Amorbacher Straße zu einem Streit zwischen jungen Männern gekommen. Dabei zog einer der Streithähne ein Messer und stach dem 21-Jährigen in den Bauch. Dieser wurde vom Rettungsdienst mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht.

Dringend tatverdächtig ist ein 17-Jähriger, der bei der Fahndung mit sieben Polizeistreifen noch in der Tatnacht festgenommen wurde. Es sollen nun aber noch weitere Mittäter an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein - diese wurden allerdings noch nicht ermittelt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Und zwar insbesondere Anwohner, die in der Nacht auf Sonntag, 23. Dezember 2018, gegen 1.35 Uhr in der Amorbacher Straße oder im Frankenweg etwas beobachtet haben. Sie können sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132/93710, melden.