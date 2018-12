Langenbrettach. (pol/mare) Die Polizei spricht von Tierquälerei: Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. und 28. November, hat ein Unbekannter eine trächtige Stute in einer Scheune in der Cleversulzbacher Straße schwer verletzt, wie die Beamten jetzt mitteilen.

Demnach muss der Täter das Tier in dessen Pferdebox verletzt haben. Mit einen viereckig-spitzen Gegenstand fügte der Unbekannte der Stute eine tiefe Fleischwunde in der linken Hinterflanke zu. Das Pferd musste in einer Klinik genäht werden.

Die Polizei braucht dringend Spuren und bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 07139/47100 melden.