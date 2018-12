Künzelsau. (pol/mare) Da haben drei Jugendliche zu früh Silvester gefeiert. Sie zündeten nämlich mehrere Feuerwerkskörper, wie die Polizei mitteilt.

Das Polizeirevier Künzelsau wurde am Mittwoch um 12.20 Uhr in die Bahnhofstraße in Künzelsau gerufen. Denmanch sollten dort mehrere Jugendliche Feuerwerkskörper zünden und randalieren. Vor Ort fand die Streifenbesatzung dann drei Jugendliche, die auch einräumten, dass sie kurz vorher Knallkörper gezündet hatten.

Die am Boden liegenden Feuerwerkskörper mussten die Jugendlichen im Beisein der Streife wieder aufsammeln und entsorgen. Sachschaden entstand keiner.