Heilbronn. (pol/mare) Gleich zweimal wurden Menschen am Wochenende in Heilbronn mit einer Schusswaffe bedroht. Das berichtet die Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen wurde kurz nach 2.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße seine Ex-Freundin zuerst geschlagen und anschließend mit einer Pistole bedroht habe. Auch zwei Freundinnen der 19-Jährigen habe er mit der Waffe bedroht.

Als die Polizei eintraf, war der Tatverdächtige bereits weg. Der 21-Jährige konnte wurde später von einer Streife in Neckarsulm festgenommen. Die Waffe wurde im Kofferraum seines Autos gefunden. Es handelt sich um eine Schreckschusspistole.

Bereits am Samstagmorgen waren gegen 5 Uhr ein Mann und eine Frau zu Fuß in der Karlstraße unterwegs. Im Bereich zwischen der Fußgängerzone und der Allee kam ihnen ein Mann in einem grauen Jogginganzug entgegen. Als die Frau ihn fragte, was er heute noch vorhabe, antwortete er, dass er Leute töten wolle. Dann zog er eine silberfarbene Pistole, mit der er auf das Paar zielte.

Die beiden Bedrohten flüchteten daraufhin in Richtung Sülmerstraße. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Streifen ein, der Täter wurde aber nicht gefunden. Er wurde beschrieben als etwa 1,80 Meter großer, zirka 30 Jahre alter, schlanker Mann mit dunklem Teint. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/1042500.