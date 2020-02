Heilbronn. (pol/pne) Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochmorgen an einem Bahnübergang an der Bundesstraße 293 in Heilbronn-Böckingen ereignet. Laut Polizei erfasste eine Straßenbahn um kurz nach 6.30 Uhr eine 45-jährige Frau. Sie soll zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen gestanden haben.

Die Frau war zuvor mit ihrer Mercedes-A-Klasse auf den Bahnübergang in der Straße "Langer Rain" gefahren. Dort blieb das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen stehen. Die 45-Jährige soll daraufhin ausgestiegen sein und versucht haben, ihr Auto von den Gleisen zu schieben. Der Fahrer einer aus Richtung Karlsruhe kommenden S-Bahn konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass der Triebwagen die Frau und ihr Auto erfasste und mit sich schleifte. Im Sprinter der Heilbronner Stadtbahn befanden sich zu diesem Zeitpunkt 66 Fahrgäste. Sie und der Fahrer der Bahn blieben unverletzt.

Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung beauftragt. Die Stadtbahnlinie S4 zwischen Leingarten und Heilbronn bleibt vorerst gesperrt. Ein Busnotverkehr zwischen dem Leingartener Bahnhof und dem Heilbronner Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz) wurde eingerichtet. Mit Verspätung und Zugausfällen auf der gesamten Stadtbahnstrecke muss weiterhin gerechnet werden.