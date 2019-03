Heilbronn. (pol/van) Ein verbaler Streit ist am Donnerstagabend in Heilbronn eskaliert. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die Streithähne gegen 19.45 Uhr in einem Linienbus im Bereich der Bushaltestelle in der Besigheimer Straße. Im Bus kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Einem Fahrgast gelang es dann offenbar die Streitparteien auseinander zu bringen. Anschließend sollen drei Männer aus dem Bus geflüchtet sein. Beim Verlassen des Busses schlugen die Unbekannten dann so stark gegen die Scheibe, dass diese zersprang.

Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/104 2500, zu melden.