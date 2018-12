Heilbronn. (pol/mün) Die Heilbronner Polizei spricht von einem teuren "Späßle", bei dem drei Jungs in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet haben sollen.

Festgenommen wurden sie am Dienstagabend bei der Eissporthalle, weil das Trio dort randaliert haben soll. Auf der Wache wurde dann klar, dass die drei etwas zu verheimlichen versuchten, so die Polizei. Dann stellte sich heraus, dass sie für einen teuren Scherz am Montagabend verantwortlich sein sollen.

Sie sollen in der Schmollerstraße mehrere Runden mit einer Pflasterverlegemaschine gefahren sein. Nicht nur, dass dabei ein vorbereitetes Pflasterbett und eine etwa 100 Quadratmeter große, frisch verlegte Pflastersteinfläche beschädigt wurde.

Die Lenker der Maschine fuhren außerdem einen Stromkasten um und schoben diesen in einen Graben, in dem dann auch noch die Arbeitsmaschine landete.

Offensichtlich war noch ein weiterer 13-Jähriger dabei. Die Polizei geht davon aus, dass die Jungen für weitere Straftaten in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.