Heilbronn. (pol/van) Weil ein 16-Jähriger am Montagabend in Heilbronn in seinem Zimmer Gegenstände beschädigte und drohte, einen Bekannten mit einem Messer umzubringen, rückte die Polizei an.

Der Jugendliche soll die Beamten beschimpft und sie plötzlich angegriffen haben. Diese konnten den jungen Mann erst bändigen, nachdem sie Pfefferspray eingesetzt hatten.

Das Küchenmesser, mit dem er zuvor gedroht hatte, fand die Polizei in seinem Zimmer. Ein Test ergab, dass er Alkohol getrunken hatte. Bei seinem Angriff wurde er durch die Abwehr der Polizisten verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.