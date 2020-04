Heilbronn. (pol/car) Erst in der Nacht zu Dienstag hatten sich Autofahrer in der Heilbronner Innenstadt ein illegales Rennen geliefert, nun kam es erneut zu einem solchen Wettkampf. In der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr befuhren ein Golf und ein Daimler-Benz die Heilbronner Charlottenstraße. Trotz einspuriger Fahrbahn fuhren sie nebeneinander, Stoßstange an Stoßstange. Die Autos fuhren mit erhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei.

Als die Fahrzeuge die scharfe Linkskurve der Urbanstraße nahmen, verlor der Fahrer des Golfs beinahe die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto übersteuerte nach rechts, der Fahrer konnte das Fahrzeug nur durch eine ruckartige Lenkbewegung wieder unter Kontrolle bringen.

Im Bereich der Wollhausstraße wollten die Polizeibeamten die beiden Autos kontrollieren. Der Daimler-Fahrer bog in die Mönchseestraße ab, wo die Polizisten ihn kontrollierten. Der Golf fuhr in Richtung Oststraße weiter. Die Polizei konnte ihn bisher nicht ermitteln.

Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Fahrzeugrennen beschlagnahmten die Beamten der Führerschein des 18-jährigen Daimler-Lenkers. Die Polizisten nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab.